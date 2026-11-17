Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cuánto cobra Julión Alvarez por una presentación? Los que conocen del tema dicen que entre 3 y 4 millones de pesillos ¿cuánto Los Tucanes? ¿Huracanes del Norte? ¿Grupo Duelo?. La lista es muy larga.

Otra vez el edil de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, se mueve en la punta del escándalo por la contratación de artistas caros para festejar el aniversario del municipio, mientras tiene a la ciudad endeudada con proveedores, a los que nunca pagará porque ya se va.

Más vale que le cobren o se quedarán ‘milando’.

Pareciera que le gustan los escándalos como ese del presunto secuestro que reportó en tierras potosinas cuando vacacionada de fin de semana.

¿Negocio con los eventos? No se duda, para el espectáculo de Julión hay boletos de hasta 7,500 varos y de 3,950 por Los Huracanes ¿quién fijó los precios?. Los cobros se reciben en Tesorería Municipal ¿pidió autorización al Congreso del Estado?.

Para organizar fiestas sí hay entusiasmo, artistas de renombre y reflectores de sobra, pero cuando hay que transparentar el manejo del billete público, faltan las explicaciones.

La principal pregunta que no tiene respuesta ¿de dónde salen los recursos para pagar a la constelación de estrellas? Anunció que contrató a Yuri, Sante Fe Klan, Pesado, Zagar, Los Pega Pega, Tropical Panamá, Duelo Rojo, Invasores de Nuevo León, La Leyenda, que desde luego ninguna culpa tienen de la opacidad del alcalde. Solo prestan sus servicios.

El negocito habría comenzado en 2025 cuando el señor Almaraz contrató a Gloria Trevi, Alicia Villarreal, Alfredo Olivas, Gabito Ballesteros, Luis Conríquez, Los Tucanes de Tijuana e Invasores de Nuevo León entre otros.

Por ese motivo el 26 de enero del presente los diputados al Congreso del Estado acordaron solicitar a la Auditoría Superior una revisión a las cuentas de la feria ríobravense, de lo cual el Auditor no ha informado si ya terminó.

A nadie informó el edil en 2025 y por ese lado tira en 2026, cuando cambió el nombre de la fiesta de Feria y Exposición a Fiestas de la Emancipación, presuntamente para no rendirle cuentas a los preguntones.

Integrantes del cabildo lo instaron a que publique en cuánto contrató a cada artista, cuánto se recaudará por el boletaje y la venta de espacios comerciales, que se pagan en Tesorería.

Un firmamento de estrellas ¿para su gusto? pero tiene endeudada a la ciudad. Así la dejará cuando se vaya el último de septiembre del 2027.

Los estados financieros de diciembre del 2025 dicen que el angelito alcalde debía a proveedores (corto y largo plazo) 91.6 millones de pesillos que, en lugar de abatir, van en incremento.

Al segundo trimestre de 2026 (junio) le sigue debiendo a proveedores y prestadores de servicios la suma 92 millones, que virtualmente son impagables ¿de dónde va a sacar?. El presupuesto 2026 anda por los 616 millones.

Los informes hablan que debe por todos lados cifras impagables, como los 3 millones que tiene pendientes con la Comapa por consumo de agua en instalaciones municipales (en alguna ocasión le cortaron el suministro por falta de pago).

También sería interesante saber qué estrategia tiene Almaraz para saldar las deudas con contratistas y proveedores. Los artistas se van, los escenarios se desmontan y las luces se apagan, pero las deudas seguirán pesando sobre las finanzas que pertenecen a los ríobravenses.

Ahora bien, el alcalde anunció que demandará ante la Suprema Corte la entrega de la Comisión de Agua por parte de Recursos Hidráulicos del gobierno estatal ¿para qué la quiere si está quebrada? Debe la suma de 410 millones, 30 más que a finales de 2024.Idr+aulcios del globierno estata

Es de advertir que parte del billete son por indemnizaciones laborales a más de cien ex trabajadores, en algo que se antoja fue de común acuerdo con los ex gerentes.

Pronto estará en escenario la siguiente feria o Fiestas de la Emancipación, y es fecha que el Auditor Orozco no le rinde cuentas a los diputados de la feria de 2025. Más le vale que se apure.

Y a los proveedores del ayuntamiento, recomendarles que ya no le fíen a Almaraz y le cobren lo que les debe.

En temas de la UAT, mire que expertos de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia trabajan en el diagnóstico para identificar dónde se desplaza la mosca del gusano barrenador del ganado, para orientar con precisión sobre el combate de la plaga.

La investigación es encabezada por el Dr. Francisco Reyes Zepeda, que inutiliza modelos de simulación y variables ambientales para anticipar los desplazamientos y optimizar la liberación de moscas estériles.

Y ahora los patos le tiran a las escopetas. Diciéndose perseguida con acusaciones falsas, YAC (la de Nuevo Laredo) salió a decir que presentó denuncia ante la FGJ y Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en contra de la Fiscalía Anticorrupción.

La persiguen por los presuntos delitos por uso indebido de atribuciones y facultades, daño patrimonial y otros, de cuando fue secretaria de Bienestar con Cabeza de Vaca.

Según los que dan seguimiento al caso, está muy cerca de ir aumentar la población penitenciaria estatal. Por lo que dice, trae la lumbre cerca.