Por Agencias

Ciudad de México.-La presidenta Claudia Sheinbaum anunció desde China -donde se encuentra para participar en la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen-, que el embajador de México en China, Jesús Seade, se incorpora como uno de los 24 directores ejecutivos del FMI y representa, además de México, a España, Venezuela, Colombia y los países de Centroamérica.

A la comida con los empresarios mexicanos asistieron los secretarios de Estado que acompañan a la presidenta: Roberto Velasco de Relaciones Exteriores; Marcelo Ebrard, de Economía; David Kershenobich, de Salud; de Energía, Luz Elena González; de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; de Turismo, Josefina Rodríguez; y Rosaura Ruiz, de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Jesús Seade es economista, diplomático y académico mexicano, ingeniero químico por la UNAM y doctor en Economía por la Universidad de Oxford. Ha ocupado cargos en organismos internacionales como el Banco Mundial, el GAAT -Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio- y el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde participó en negociaciones comerciales y en la atención de importantes crisis financieras.

En 2018 encabezó la representación de México en la negociación del T-MEC y posteriormente fue subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta noviembre de 2020. En 2021 fue ratificado como embajador de México en China.

Antes del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, este 16 de noviembre de 2026, Seade se desempeñaba como embajador de México en China. Ahora formará parte del directorio ejecutivo del FMI, integrado por 24 directores. (Ángeles Cruz Martínez (La Jornada).