Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El maestro fundador del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación de México (SITEM), Miguel Ángel Tovar Tapia, exigió a la Secretaría de Educación de Tamaulipas respetar el derecho de libre afiliación sindical de los docentes de nuevo ingreso y garantizar que cada trabajador pueda decidir libremente su representación gremial.

El docente señaló que ningún funcionario o autoridad educativa debe intervenir en la decisión de los maestros sobre el sindicato al que desean pertenecer, al considerar que se trata de un derecho protegido por la legislación laboral vigente.

“Ni el secretario de Educación ni nadie tiene por qué decirle a un maestro de nuevo ingreso a qué sindicato afiliarse”, expresó.

Indicó que los trabajadores tienen la facultad de incorporarse al SITEM, al SNTE o incluso optar por no afiliarse a ninguna organización sindical, según su voluntad.

“El nuevo ingreso se puede afiliar al SITEM si así lo decide, o se puede afiliar al SNTE si así lo decide, o no se puede afiliar a ningún sindicato si así lo decide”, sreiteró.

Consideró que las autoridades educativas deben asumir una posición neutral y garantizar condiciones de equidad para todas las organizaciones sindicales con presencia legal en el sistema educativo.

Asimismo, cuestionó que en actos relacionados con la incorporación de nuevos docentes únicamente participe la dirigencia de una organización sindical, situación que, dijo, debería corregirse para asegurar un trato igualitario.

El integrante del SITEM sostuvo que la libertad sindical es un derecho que debe respetarse plenamente y que los trabajadores deben recibir información suficiente para tomar una decisión libre respecto a su afiliación.

Por último, hizo un llamado a la Secretaría de Educación de Tamaulipas para que fortalezca los mecanismos que permitan garantizar la libre decisión de los docentes de nuevo ingreso y evitar cualquier práctica que pueda interpretarse como una orientación hacia una determinada organización gremial.