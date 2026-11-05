Por Redacción

Ciudad de México, México.- En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en seguimiento a tres líneas de investigación relacionadas con delitos contra la salud, así como con la extracción, trasvase, almacenamiento y comercialización ilícita de gas L.P., elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), ambas del Estado de México, las policías municipales de Ecatepec y Nezahualcóyotl, y Petróleos Mexicanos (Pemex), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ejecutaron 38 cateos en inmuebles ubicados en municipios del Estado de México y alcaldías de la Ciudad de México, donde detuvieron a 32 personas, entre ellas líderes de células delictivas.

Como resultado de labores de inteligencia e investigación, en una primera acción realizada en el municipio de Ecatepec, Estado de México, se ejecutaron dos cateos en los que fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Miguel “N”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la extorsión y a delitos contra la salud. Durante las diligencias se aseguraron cinco armas de fuego, cartuchos, tres cargadores, cuatro teléfonos celulares y dosis de droga.

En una segunda acción, como resultado de meses de trabajos de investigación, se ejecutaron 21 cateos, 19 en el Estado de México y dos en la Ciudad de México, en inmuebles vinculados a una célula delictiva relacionada con un grupo criminal y liderada por Luis Humberto “N”, con presencia en la zona oriente de ambas entidades y dedicada a delitos de extorsión, narcomenudeo, contrabando de armas, despojo de inmuebles y homicidio.

Durante estas acciones se detuvo a 16 personas, entre ellas Luis Humberto “N” y dos elementos de una corporación de seguridad del municipio de Nezahualcóyotl. Asimismo, se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, dosis de droga, dinero en efectivo, equipos de telefonía, vehículos e inmuebles.

En una tercera acción se ejecutaron 15 cateos en inmuebles relacionados con una célula delictiva liderada por Luis Gabriel “N”, identificado como responsable de organizar y coordinar actividades de extracción, trasvase, almacenamiento y comercialización ilícita de gas L.P. en municipios del Estado de México.

Durante las diligencias fueron detenidos Luis Gabriel “N” y 11 personas más. Además, se aseguraron 178 mil litros de gas L.P., 24 autotanques, diversos cilindros de gas L.P., tanques de almacenamiento de hidrocarburos, cuatro armas largas, seis armas cortas, cargadores, diversos cartuchos, dosis de droga, 58 vehículos, tres de ellos de alta gama, equipos telefónicos y de cómputo, así como dispositivos de almacenamiento de información.

A las personas detenidas les fueron leídos sus derechos de ley y, junto con los objetos asegurados, fueron puestas a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, donde se determinará su situación jurídica. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, mantienen las acciones de inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia, desarticular estructuras criminales, combatir la extorsión y otros delitos, y proteger la seguridad y el patrimonio de las familias.