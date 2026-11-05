Por Agencias

Ciudad de México, México.- La Concacaf anunció el jueves las fechas y un nuevo formato de competencia de la Copa Oro para la edición 2027 arrancará el 17 de junio y coronará a su campeón el 11 de julio.

El certamen mantendrá a 16 participantes, pero dejará atrás el tradicional esquema de cuatro grupos de cuatro equipos. En su lugar, la fase de grupos contará con dos sectores de ocho selecciones, y cada una disputará cuatro partidos ante cuatro rivales distintos, uno más que en ediciones anteriores.

El sorteo oficial se realizará el jueves 8 de abril de 2027. Las 16 selecciones se dividirán en ocho bombos de dos equipos, de acuerdo con el ranking de selecciones varoniles de la Concacaf. De cada bombo saldrá un equipo para cada uno de los dos grupos.

Una vez definidos los grupos, los equipos de cada sector se organizarán en cuatro franjas de ranking, y cada selección se medirá a un rival de cada franja. Una matriz de partidos predeterminada fijará los enfrentamientos específicos, con el objetivo de que todos tengan un calendario balanceado.

Los ocho equipos de cada grupo competirán en una sola tabla general, y los cuatro primeros avanzarán a la fase de eliminación directa.

Esa etapa constará de tres rondas a partido único: cuartos de final, semifinales y final. La posición en la fase de grupos determinará los cruces de cuartos —los mejores ubicados enfrentarán a los de menor posición—, mientras que el cuadro del torneo definirá las semifinales.

De los 16 participantes, 15 serán federaciones miembros de la Concacaf, que obtendrán su boleto a través de la Liga de Naciones 2026-27 y de la ronda preliminar de la Copa Oro. El cupo restante corresponde a Arabia Saudita, que participará como selección invitada.

Ocho selecciones de la Concacaf se clasificarán directamente por medio de la Liga de Naciones este mes de noviembre, mientras que los siete lugares restantes se definirán en la ronda preliminar, en marzo de 2027.

La Concacaf informó que los detalles sobre el calendario de partidos, las sedes y la venta de boletos se darán a conocer más adelante.