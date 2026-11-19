Por Redacción

Ciudad de México, México.- Se informa que, el 18 de noviembre del presente año, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, ejecutó una orden de aprehensión en el municipio de Ometepec, Gro., donde se detuvo a Heriberto «N», alias “Beto Zacualpan”, a quien se le aseguró armamento, municiones y droga.

Heriberto «N», alias “Beto Zacualpan”, es presunto integrante del grupo delictivo «Los Rusos» y generador de violencia en la costa chica de Guerrero, además, es probable responsable del delito de homicidio calificado, cometido el 1 de enero de 2023 en agravio de Remigio «N», líder amuzgo, en la localidad de Zacualpan, municipio de Ometepec, Guerrero.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Juez de Control en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica conforme a derecho, con pleno respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.