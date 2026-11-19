Por Redacción

Ciudad de México, México.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), informó que en el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se construirán 4 mil 550 kilómetros de Caminos Artesanales con una inversión total de 32 mil 556 mdp y actualmente el avance es de cerca del 30 por ciento.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, agradeció el trabajo realizado por la SICT y el INPI en la construcción de los Caminos Artesanales, ya que le cambian la vida a los pueblos de México.

“Muchas gracias a ustedes, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a su secretario, a todo el esfuerzo que hace el secretario Jesús Antonio Esteva, a su equipo. Y también felicitar al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes.

“Hay mucho trabajo, sí cuesta, se ve ahí muchas horas de trabajo, de sudor, seguramente de cansancio, pero el resultado es abrir un camino”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en 2026 se construyen 389 Caminos Artesanales en 18 entidades federativas, por medio de una inversión de 6 mil millones de pesos (mdp) y una meta de 900 kilómetros (km), los cuales registran un avance general del 40 por ciento en beneficio de 327 mil habitantes de 399 municipios y comunidades.

Explicó que luego de que se integran los Comités de Camino en las comunidades, la SICT da acompañamiento técnico para la realización del levantamiento topográfico y la elaboración del proyecto ejecutivo, definiendo secciones y obras de drenaje. Luego, se nivela, compacta y prepara el terreno —usando maquinaria solo para cortes o rellenos necesarios— para finalmente realizar el colado manual de las roderas de concreto y la colocación artesanal de piedra con diseños propios de cada comunidad.

El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, puntualizó que la construcción de los Caminos Artesanales en 2026 registra un avance financiero del 76 por ciento y físico del 40 por ciento.

Recordó que el programa inició con el expresidente Andrés Manuel López Obrador e informó que, entre 2019 y 2025, se construyeron 578 caminos y se pavimentaron 4 mil 394 km con una inversión de 21 mil 474 mdp en beneficio de 583 municipios y comunidades indígenas de 17 estados. En tanto, para 2026 se proyectan 343 caminos en comunidades indígenas y afromexicanas de 31 pueblos a través de 400 frentes de trabajo. Agregó que se trabaja en 20 Planes de Justicia con 319 caminos, 370 frentes y una inversión de 4 mil 807.78 mdp.

Explicó que, para la ejecución de estas obras, a la fecha se han realizado 400 Asambleas Comunitarias para la integración de 400 Comités de Camino, conformados por 4 mil personas; además, han participado 367 autoridades comunitarias y se han brindado 27 capacitaciones regionales a autoridades y comités.