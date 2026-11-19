Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en el marco del Plan Marina, contribuyó al bienestar de la población que habita en comunidades alejadas, zonas rurales, costeras o de acceso limitado, a través del Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso en su Séptima Fase “Litoral Golfo”, del 26 de octubre al 15 de noviembre del presente año, en los estados de Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.

En esta fase elementos navales en coadyuvancia con personal de la Secretaría de Salud, ofrecieron servicios gratuitos de salud y apoyo comunitario, donde se beneficiaron 19 mil 720 personas, en 113 comunidades, con lo que suman más de 256 mil 220 personas atendidas en lo que va del año, en 836 comunidades, mediante servicios de medicina general, psicología, odontología, peluquería, reparación de electrodomésticos, limpieza de vías públicas y áreas verdes, pláticas de salud preventiva y servicio veterinario.

Para contrarrestar las condiciones geográficas, climáticas, de infraestructura y comunicación, que obstaculizan el acceso hospitalario a las personas de comunidades alejadas, se brindaron 11 mil 367 atenciones médicas, 1 mil 300 pláticas de salud preventiva, 7 mil 053 servicios de labor social, como cortes de cabello, reparación de electrodomésticos, labores de limpieza y mejoramiento de espacios públicos.

Cabe destacar, que entre los apoyos brindados por las brigadas médicas, se encuentran visitas a domicilio para personas con movilidad limitada y adultos mayores.

Asimismo, del 23 de noviembre al 13 de diciembre, se llevará a cabo este programa en su Octava Fase “CIIT-RENACE”.

De esta manera, la Secretaría de Marina trabaja en coadyuvancia con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar el derecho a la salud, brindando servicios médicos profesionales de calidad y calidez a la sociedad, en lugares de difícil acceso.

-Honor, Deber, Lealtad, Patriotismo-