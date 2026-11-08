Por Agencias

Durango.- En atención a una denuncia ciudadana, autoridades sanitarias e inspectores municipales aseguraron un lote de medicamentos pertenecientes al sector público de salud que eran ofrecidos de manera irregular en el tianguis al sur de la ciudad.

Durante un operativo de supervisión por el tianguis de la colonia Asentamientos Humanos los agentes localizaron la mercancía restringida en tres puestos informales. Entre los fármacos decomisados figuran productos de uso exclusivo del sistema de salud pública -varios de ellos indicados para mitigar el dolor- y cuya venta fuera de los canales institucionales representa un riesgo directo para la salud de los consumidores.

Al momento de la intervención, los comerciantes se negaron a proporcionar sus datos personales a los inspectores; sin embargo, entregaron de forma voluntaria la totalidad del producto farmacéutico que mantenían expuesto a la venta.

Las autoridades de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), advirtieron que el almacenamiento y manejo de fármacos en la vía pública vulnera los controles de calidad exigidos y pone en riesgo la efectividad de las sustancias.

Ante esta situación, reiteraron el llamado a la población a abstenerse de adquirir medicinas en la informalidad y a denunciar la venta ilegal de estos insumos en los tianguis de la capital. (Saúl Maldonado/La Jornada).