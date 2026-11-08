Por Agencias

Ciudad de México.- El gobierno de México deseó “éxitos que redunden en beneficios al pueblo paraguayo” a Pedro Alliana, quien juró el viernes como presidente de Paraguay luego de que el Congreso destituyó al ultraderechista Santiago Peña mediante un juicio político exprés por el colapso de Ueno Bank.

En un mensaje difundido este sábado en X, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que “México mantiene su disposición a continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Paraguay y los gobiernos de América Latina y el Caribe”.

El Gobierno de México saluda a Pedro Alliana (@AllianaPedro) en su nueva gestión como Presidente de Paraguay y le desea éxitos que redunden en beneficios al pueblo paraguayo. México mantiene su disposición a continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Paraguay y los gobiernos de América Latina y el Caribe. 🇲🇽 🇵🇾

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 7, 2026

Alliana, político conservador que era vicepresidente, asumió mientras Peña era puesto bajo arresto domiciliario. Los legisladores rechazaron la renuncia que Peña presentó el jueves, porque aceptarla lo habría convertido en senador vitalicio con fuero. La quiebra de Ueno, de la que Peña fue accionista, dejó a 3 millones de clientes sin acceso a sus ahorros, salarios y jubilaciones.

Alliana completará el mandato, que concluye en 2028. (Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).