Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Como resultado de los recorridos de prevención y el monitoreo permanente, elementos de la Guardia Estatal aseguraron la mañana de este sábado un vehículo que contaba con reporte de robo vigente, en la colonia Puerta Sur de este municipio.

Los hechos se registraron luego de recibir una alerta emitida por el Centro de Cómputo, Comando, Control e Inteligencia (C5i), donde se notificó sobre una unidad sospechosa sobre la calle Puerta Dorada.

Al acudir al sitio, los efectivos ubicaron el vehículo señalado por el sistema de videovigilancia.

Al ingresar el número de serie a la base de datos de Plataforma México, se confirmó el estatus de robo activo, por lo que el personal operativo procedió al aseguramiento inmediato de la unidad para ponerla a disposición de la autoridad competente.