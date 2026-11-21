Por Redacción

Ciudad de México.- La detención de Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave, y dos de sus principales cómplices, “son un paso importante para la pacificación de Sinaloa”, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien a través de su cuenta de “X” hizo un reconocimiento a la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

“Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (@Defensamx1) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias Chapo Isidro, identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva”.

García Harfuch indicó que “en la misma operación fueron detenidos Germán N, alias «Serafín», señalado como segundo al mando, y José N, presunto operador financiero del grupo.

“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población”, indicó el funcionario. (Redacción).