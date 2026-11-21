Por Redacción

Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José “N”, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado en agravio de una menor.

La detención fue realizada por agentes de la Policía de Investigación el 20 de noviembre de 2026, alrededor de las 08:00 horas, en el fraccionamiento Paseo del Prado, en Reynosa, Tamaulipas.

Esta acción se ejecutó en cumplimiento a un mandamiento judicial emitido el 18 de noviembre por un Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal con sede en San Luis Potosí.

Tras su localización y captura, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes para poner al imputado a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, a fin de continuar con el proceso legal y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de colaborar con las autoridades de otras entidades federativas en el cumplimiento de mandamientos judiciales y en las investigaciones de delitos que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, garantizando el respeto al debido proceso y los derechos de las víctimas.