Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como resultado de labores de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional, autoridades estatales y federales aseguraron dos inmuebles en Miguel Alemán y el ejido Santa Rosalía, municipio de Camargo, donde localizaron armamento, artefactos explosivos, equipo táctico y aproximadamente 10 kilogramos de fentanilo.

En el operativo participaron elementos de la Coordinación General de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, la Fuerza Inmediata de Reacción de la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los inmuebles eran presuntamente utilizados por integrantes de un grupo delictivo para almacenar armamento, drogas y equipo táctico.

ENTRE LO ASEGURADIO DESTACAN:

* 02 lanzacohetes RPG y 02 misiles RPG.

* 01 fusil Barrett calibre .50.

* 11 armas largas.

* 06 artefactos explosivos.

* 10 granadas de mano.

* 03 bombas de fabricación artesanal.

* Cargadores y cartuchos de diversos calibres.

* 12 chalecos tácticos.

* 01 ariete.

* Aproximadamente 10 kilogramos de fentanilo.

* 01 camioneta.

* 28 artefactos ponchallantas.

Estas acciones reflejan el trabajo coordinado y el intercambio de información entre las instituciones de seguridad, mediante labores de inteligencia e intervenciones focalizadas para debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos.

“Asimismo, reconocemos y agradecemos la colaboración de la ciudadanía, cuya aportación de información a través de las líneas de emergencia 911 y de denuncia anónima 089 es fundamental para fortalecer las labores de inteligencia, orientar las acciones operativas y contribuir a la seguridad de las familias tamaulipecas”, señala la versión oficial.