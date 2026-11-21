Por Redacción
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como resultado de labores de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional, autoridades estatales y federales aseguraron dos inmuebles en Miguel Alemán y el ejido Santa Rosalía, municipio de Camargo, donde localizaron armamento, artefactos explosivos, equipo táctico y aproximadamente 10 kilogramos de fentanilo.
En el operativo participaron elementos de la Coordinación General de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, la Fuerza Inmediata de Reacción de la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los inmuebles eran presuntamente utilizados por integrantes de un grupo delictivo para almacenar armamento, drogas y equipo táctico.
ENTRE LO ASEGURADIO DESTACAN:
* 02 lanzacohetes RPG y 02 misiles RPG.
* 01 fusil Barrett calibre .50.
* 11 armas largas.
* 06 artefactos explosivos.
* 10 granadas de mano.
* 03 bombas de fabricación artesanal.
* Cargadores y cartuchos de diversos calibres.
* 12 chalecos tácticos.
* 01 ariete.
* Aproximadamente 10 kilogramos de fentanilo.
* 01 camioneta.
* 28 artefactos ponchallantas.
Estas acciones reflejan el trabajo coordinado y el intercambio de información entre las instituciones de seguridad, mediante labores de inteligencia e intervenciones focalizadas para debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos.
“Asimismo, reconocemos y agradecemos la colaboración de la ciudadanía, cuya aportación de información a través de las líneas de emergencia 911 y de denuncia anónima 089 es fundamental para fortalecer las labores de inteligencia, orientar las acciones operativas y contribuir a la seguridad de las familias tamaulipecas”, señala la versión oficial.
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