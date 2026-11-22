Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene una estrategia para reducir el rezago acumulado en carpetas de investigación y mandamientos judiciales, al tiempo que impulsa acciones de capacitación y reclutamiento de personal para fortalecer su capacidad operativa, informó el fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco.

El titular de la dependencia reconoció que la institución enfrenta una carga histórica de asuntos pendientes que se cuentan por miles, situación que obliga a trabajar de manera simultánea en la resolución de expedientes heredados y en la atención de los delitos que continúan denunciándose de forma cotidiana.

Entre los pendientes acumulados, reveló que existen más de 35 mil carpetas de investigación sin concluir, además de alrededor de 2 mil órdenes de aprehensión que permanecen sin ejecutarse desde hace entre seis y ocho años.

Govea Orozco advirtió que la antigüedad de algunos expedientes representa un riesgo importante, ya que ciertos delitos podrían prescribir conforme a la legislación aplicable antes de que los casos sean esclarecidos o judicializados.

Explicó que dentro de los mandamientos judiciales rezagados existen asuntos que incluso han sido materia de sobreseimiento debido al tiempo transcurrido, particularmente aquellos vinculados con el sistema procesal penal ordinario.

El fiscal sostuvo que la dependencia realiza esfuerzos extraordinarios para evitar que esta situación afecte el acceso a la justicia de las víctimas y garantizar que los asuntos pendientes puedan desahogarse en la medida de las posibilidades institucionales.

Asimismo, señaló que las causas que originaron el rezago son diversas y van desde la insuficiencia de personal y dificultades para localizar a personas sujetas a proceso, hasta posibles actos de corrupción que habrían influido en que algunas órdenes de aprehensión no fueran cumplimentadas oportunamente.

“Ese rezago histórico que se atenderá en la medida de nuestras posibilidades, se hará también conforme a la manera de abordar estos factores que lo han ocasionado, es decir, falta de personal, algunos casos, actos de corrupción, en otros, dificultades técnicas para la localización de las personas sujetas al proceso, entre otras causas”, expresó.

Añadió que dentro de los expedientes acumulados existen casos de personas que incluso fallecieron durante el tiempo que permanecieron pendientes, lo que refleja la complejidad del problema heredado.

Pese a este escenario, aseguró que durante el presente año se han logrado avances en la atención de órdenes de aprehensión rezagadas, especialmente en aquellas relacionadas con la operación actual de la Fiscalía.