Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Derivado del seguimiento a un reporte emitido por el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), personal de la Guardia Estatal recuperó una camioneta con reporte de robo y detuvo a su conductor en el municipio de Reynosa.

La intervención se registró sobre la autopista Monterrey-Reynosa, a la altura de la colonia Villa Florida, donde los efectivos estatales ubicaron el vehículo, el cual contaba con reporte de robo activo registrado ante el número de emergencias 911.

Ante estos hechos, los elementos procedieron al aseguramiento de la unidad motriz y a la detención del conductor, siendo puestos ambos a disposición de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) del Estado para continuar con las investigaciones correspondientes.