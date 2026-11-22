Por Agencias

Ciudad de México.- Pachuca aseguró su boleto a la Liguilla en la última fecha del torneo regular al vencer 2-0 al Toluca. Mientras que Santos vivió minutos de drama y al final fue eliminado tras perder 2-1 ante el León, quien también logró meterse a los cuartos de final.

La presión funciona como gasolina en algunos casos. Pachuca jugó la última jornada del torneo regular con la consigna de que ganar era la única opción para ellos. Un empate, y desde luego una derrota, los dejaría fuera de la Liguilla.

Salomón Rondón lo tenía asumido, porque desde que empezó este partido intentó ir a la portería. En media hora de juego ya había metido el balón tres veces a la portería rival, pero fueron anulados por fuera de lugar.

A medida que avanzaban los minutos, la presión se tornaba en ansiedad, porque las condiciones se complicaban para los Tuzos y la posibilidad de quedar fuera de la Liguilla se respiraba en el aire.

Pachuca consiguió por fin anotar apenas iniciado el segundo tiempo. Rondón la bajó para cederla a Alan Bautista, quien venció al portero Hugo González. Ese gol les daba su pase a la Liguilla.

Una última fecha del torneo no puede prescindir de su dosis de drama. El arquero del Toluca Hugo González cometió una falta en el área y tras revisarla en el VAR, el árbitro expulsó al guardameta.

El penal lo cobró Rondón y como Toluca ya había agotado sus cambios, Paulinho, un delantero nato, pidió los guantes. El portero improvisado, sin embargo, no pudo atajar el disparo para que Rondón anotara su gol 17 en 17 partidos de la temporada.

León sella su clasificación y elimina a Santos

En el otro duelo, Santos perdía por un gol, pero logró empatar momentáneamente y regresar la ilusión, sin embargo, en el último minuto fueron eliminados por 2-1 ante un ambicioso León.

Una desgracia para Santos, el gol fue en propia puerta por el defensa lagunero Emmanuel Echeverría al minuto 37 y en el tiempo agregado del primer tiempo perdieron a un elemento: Kevin Palacios recibió tarjeta roja por agredir a Luis Alexis Valadez.

Santos parecía de regreso cuando Ramiro Sordo -quien había entrado para el segundo tiempo- empató al minuto 50, y otra vez se movieron los puestos de Liguilla en la tabla y las esperanzas de los laguneros.

Pero en tiempo agregado, Ismael Díaz fulminó cualquier esperanza de los laguneros que fueron eliminados en el último minuto de la última fecha.