Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al presidir la premiación del concurso de Catrinas y Catrines «Almas Tamaulipecas», el gobernador Américo Villarreal Anaya celebró que la conmemoración del «Día de Muertos» contribuya a remembrar a nuestros seres queridos y sea un momento de unidad y para la convivencia entre las familias tamaulipecas.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal y luego de reconocer a los 10 primeros lugares del certamen estatal, a quienes entregó una bolsa de más de 124 mil pesos en premios, el gobernador también reconoció la participación, entusiasmo y majestuosidad de representantes de diferentes municipios y la presencia de las y los presidentes municipales.

«Sí bien aquí todos podemos ver y aplaudir las representaciones que hoy tenemos, creo que pudimos tener un momento de vernos hacia adentro, de tener un momento de oración, de recuerdo, de agradecimiento de darle gracias a quienes por ellos estamos hoy aquí todos presentes y que veamos también que la muerte no es un adiós, la muerte es un rencuentro», expresó.

Ante el entusiasmo de miles de familias que se congregaron este domingo por la noche, en la Plaza Juárez, el gobernador y la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, premiaron como la máxima ganadora del certamen a Ana Gabriela Cárdenas Lucio, del municipio de Güémez. El segundo lugar correspondió a Ángel Nieto Maldonado, de Aldama y en tercer lugar, se premió a Guadalupe Martínez Hernández, de Tampico.

Por iniciativa del gobernador en esta ocasión se premió hasta el décimo lugar del concurso: el cuarto lugar fue para Nayeli Carreón Medina (Matamoros); en quinto lugar, Flor del Mar López Ruiz (Llera); sexto lugar, Gisel Rivas Vázquez (Gómez Farías); séptimo lugar, Mía Contreras Peña (Nuevo Laredo); octavo lugar, Itzel Vega Monterubio (Victoria); noveno lugar, Amanda Mendoza Ortega (Nuevo Morelos) y décimo lugar, Evelin Álvarez Muñoz (Altamira).

Al dar la bienvenida a la celebración, Héctor Romero Lecanda, director General del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, afirmó que en las catrinas y catrines que participan en este certamen, está impreso el ingenio creativo de Tamaulipas y en cada costura, en el misticismo del maquillaje y en los detalles que engalanan este escenario, se respira el orgullo de nuestra tierra.

Recordó que la catrina no es una simple máscara, ni un disfraz de paso, «es el espejo del ingenio mexicano, nacida del trazo crítico de José Guadalupe Posada y cobijada después en el mural de Diego Rivera, esta dama de los huesos se convirtió en un lienzo eterno», dijo.

El titular del ITCA agradeció a las y los artistas, creadores y a las y los participantes y reiteró que mientras haya una voz que narre las leyendas, mientras existan manos que custodien las costumbres y corazones dispuestos a heredarlas, «el lazo jamás se romperá y el corazón permanecerá enderezado siempre», expresó.

Asimismo, Elliot Ruelas dio lectura de poema “Ella también es de aquí”, escrito por Rafael Antonio Méndez Maldonado.

El programa artístico previó al desfile de las catrinas contó con la participación de los grupos de danza Unidos por la Tradición, Ballet Folklórico Independiente de Victoria, el grupo de la Universidad La Salle Victoria, Raíces Tamaulipecas de Casa del Arte Victoria y el Conjunto Típico Tamaulipeco.

Una vez concluida la ceremonia, el público inició el recorrido por todo el altar de muertos e ingresaron hasta Palacio de Gobierno para presenciar los diversos elementos elaborados por artesanos tamaulipecos.

Como parte del evento, las y los alumnos de la Universidad Vizcaya de las Américas, quienes elaboraron la catrina y el catrín hechos de Pan de Muerto, más grandes de Tamaulipas, repartieron este pan y champurrado a las familias victorenses.

Este año el Altar Monumental, en la escalinata de Palacio de Gobierno cuenta con todos los elementos de un altar de muertos; veladoras, incienso, frutas, el aroma de las flores de cempasúchil y luce en la parte central, gigantescas imágenes de un catrín y una catrina simulando el atuendo típico del estado, la Cuera Tamaulipeca, mientras que abajo, al costado izquierdo, una catrina luce una vestimenta hecha de hojas de maíz.

Los muros centrales de Palacio de Gobierno están adornados con flores de girasol y a cada lado cuelgan los pendones con cientos de imágenes de las almas tamaulipecas, mientras que en el centro, abajo de la campana, cuelga una cabeza de una gigantesca catrina con su diadema de flores amarillas, moradas y rosas.

El set para la toma de la foto del recuerdo no podía faltar, abajo a la derecha, en donde «la huesuda», forma con sus manos un corazón para dejar una huella imborrable de este memorable festejo.