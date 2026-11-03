Por Agencias

Ciudad de México.- Con las secuelas tras la renuncia de la ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, el Consejo General del órgano declaró este lunes desiertas las tres consejerías locales para Oaxaca y Guerrero, cuya definición pospuso la semana pasada.

Se trata de las consejerías que las representaciones de los partidos políticos pidieron reconsiderar por posibles vínculos con Taddei.

Sin dar mayor detalle sobre los motivos por los cuales rechazaron las propuestas, los consejeros electorales llamaron a replantear las convocatorias con nuevos filtros y establecer la exigencia de declaratorias de posibles conflictos de interés.

Durante una sesión del Consejo General realizada de manera virtual, los consejeros votaron por la designación para el Organismo Público Electoral Local (Ople) de Guerrero, de Víctor de la Paz Adame y Brenda María Ayala Terrazas, para un periodo de 7 años que iniciaría mañana martes y concluirá el 2 de noviembre de 2033.

También se planteó nombrar como consejera local en el Ople de Oaxaca a Flor Angélica Enríquez García igualmente para un periodo de 7 años, pero el cual comenzará el 4 de noviembre del año entrante y concluirá el 3 de febrero de 2034.

Desde la sesión del jueves pasado, las representaciones de la mayoría de los partidos políticos pidieron posponer la discusión de esos nombramientos para hacer una revisión de su probable relación con Taddei y exfuncionarios cercanos a la exconsejera.

Mientras que en la sesión de hoy, los representantes de Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), Somos y PAZ, cuestionaron que el dictamen que se puso a votación fue el mismo. La consejera Carla Humphrey explicó que no se podría regresar a comisiones ya que la ley exigía votar el tema antes de este martes, cuando deberían tomar posesión los consejeros en Guerrero, pero aclaró que tras recibir nueva información, en la que no abundó, votaría en contra de las propuestas.

La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, y el resto de sus colegas, también votaron en contra. Únicamente Uuc-Kib Espadas avaló el nombramiento de Flor Angélica Enríquez para Oaxaca, pero igualmente rechazó las propuestas para Guerrero.

En tanto, el representante de MC ante el Consejo General, Juan Manuel Ramírez, sostuvo que Víctor de la Paz Adame se desempeña como el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Ople de Guerrero, por lo que advirtió que “busca integrar el órgano de dirección de la institución que actualmente vigila”, y agregó que tiene una cercanía con el senador morenista Félix Salgado Macedonio.

Sobre Brenda Ayala, expuso que trabajó dentro de la Secretaría Ejecutiva del INE y aseveró que lo omitió en su currículum. Sin embargo, en la documentación que presentó para aspirar a esa posición, sí se refiere que participó como “líder de proyecto”.

Aunque no dio mayores detalles de su voto, Humphrey señaló que la información adicional que recibieron le hizo reflexionar su voto, y llamó a “incorporar nuevos filtros y nuevas formas de allegarnos de información para tener mayor claridad respecto de la trayectoria de cada uno de los perfiles”.

El consejero Arturo Castillo acotó que no se trata de “quemar a nadie”, pero explicó que “de los tres perfiles que están, a dos yo los califiqué desde un inicio con una calificación bastante baja y a una tercera persona, el análisis de su historial a mí no me brinda una convicción de idoneidad”.

Tras ello, el INE deberá emitir una nueva convocatoria para definir las vacantes en dichos Oples. (Néstor Jiménez y Georgina Saldierna/La Jornada).