Por Redacción

Altamira, Tamaulipas.- En el marco de los dispositivos de vigilancia en la zona sur del estado, personal de la Guardia Estatal y de la Fuerza Especial de la Guardia Estatal (FEGE) atendió un percance vehicular registrado en la carretera Tampico-Mante, a la altura del ejido Miguel Hidalgo, donde dos personas perdieron la vida.

Durante los patrullajes preventivos, los efectivos visualizaron sobre la carpeta asfáltica a un masculino y a una femenina sin signos vitales, quienes presuntamente se desplazaban a bordo de una unidad motora de dos ruedas; de manera simultánea, mediante el monitoreo del C5i, se dio seguimiento a un tractocamión presuntamente involucrado, el cual continuó su marcha tras el incidente.

Unidades comisionadas a la Estación Segura Manuel interceptaron la unidad 37 kilómetros adelante para el aseguramiento del conductor, mientras la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) coordinó el resguardo del área a la espera de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) para las diligencias correspondientes.