Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene activa la vigilancia y comunicación permanente con las 32 unidades de protección civil de las entidades federativas, con el objetivo de fortalecer la prevención ante las condiciones meteorológicas previstas para este día en el territorio nacional.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 5 recorrerá el litoral del Golfo de México hasta la península de Yucatán y tendrá interacción con un canal de baja presión en el oriente y sureste del país. Esta condición provocará lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire frío asociada generará viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en la costa de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), además de rachas matutinas de 30 a 50 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas y un descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Simultáneamente, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, en combinación con la aproximación de un nuevo frente frío al occidente de Baja California y un pulso de la corriente en chorro polar, ocasionará rachas de viento, bajas temperaturas y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, con probabilidad de caída de aguanieve en las sierras de Baja California. Adicionalmente, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y del Golfo de México generará lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro y sur del país.

Ante este escenario, es fundamental comprender que un pronóstico meteorológico es una estimación científica sobre el comportamiento futuro de la atmósfera, elaborada a partir del análisis de datos satelitales, radares y modelos matemáticos. Debido a que la atmósfera es un sistema dinámico en constante cambio, todo pronóstico conlleva un margen de variación o sesgo, lo que significa que la intensidad, trayectoria o puntualidad de las lluvias y los vientos pueden modificarse en cuestión de horas.

Por ello, informarse de manera continua a través de fuentes oficiales permite anticipar cambios repentinos y tomar decisiones oportunas para salvaguardar la vida.

Para reducir riesgos y proteger la integridad se recomienda que, ante el descenso de temperatura, se mantengan abrigados, utilicen el método de la cebolla con varias capas de ropa, cubran rostro y cabeza al salir a la intemperie y eviten cambios bruscos de temperatura, poniendo especial atención en niñas, niños, personas adultas mayores y con enfermedades crónicas. Si se utilizan chimeneas o calentadores, mantener una ventilación adecuada y apagarlos antes de ir a dormir para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Ante las lluvias fuertes, evitar transitar por calles inundadas, vados o pasos a desnivel, y por ningún motivo intentar cruzar a pie o en vehículo corrientes de agua, ríos o arroyos, ya que la fuerza del agua puede arrastrar fácilmente. Si se habita en zonas de ladera o cerca de cuerpos de agua, vigilar cualquier signo de reblandecimiento del terreno o incremento en los niveles de ríos y trasladarse de inmediato a un refugio temporal si las autoridades locales lo indican.

Ante las rachas de viento, asegurar techos de lámina, toldos, tinacos y objetos en azoteas o balcones que puedan desprenderse y convertirse en proyectiles. Alejarse de muros en mal estado, árboles frondosos, espectaculares y cableado eléctrico, y reducir la velocidad al conducir, sujetando el volante con ambas manos.

La prevención es nuestra mejor herramienta. Estar al tanto de las actualizaciones del SMN y seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades de tu localidad.