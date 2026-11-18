Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sigue tejiendo sueños imaginarios, en el aire, como se los recetó en 2021 cuando quiso ser el sucesor de su hermanito en el Palacio del 15 y 16, de esta capital.

En la víspera del Buen Fin, algunos medios difundieron declaraciones de Ismael García Cabeza de Vaca, también conocido como Hermano Lelo, con la mirada puesta en la gubernatura en 2028.

Con seguridad fuera de él y su familia, el resto de los ciudadanos lo toman como broma de mal gusto, un desabrido chistorete.

¿Sigue sudando calenturas? las registró fuertes cuando tenían el presupuesto de Tamaulipas a su alcance.

Los sueños son gratuitos, tiene derecho a ellos, pero no debe llevarse tan “feo” con el respetable. Sería la última decisión que pudieran tomar los tamaulipecos. Es muy grande el daño que la familia Cabeza le ha hecho a los paisanos como para olvidarlo en un sexenio.

Se le olvida -de paso- que la chambita de Gobernador no tiene la variante de representación proporcional. Nunca ha ganado en las urnas aunque pasó por el Senado y hoy cobra por una diputación local.

Si no pudo en 2022 cuando su carnal disponía del presupuesto estatal a su antojo, menos ahora que viven de los recuerdos.

En 2021 sí que puso la mirada en la gubernatura. Pensaba que se repetiría la historia de los Moreira en Coahuila, pero se le cayó. Francisco no quiso correr el riesgo de perder por la mala fama de ellos mismos, pero de todas maneras mordieron el polvo con el Truko Verástegui.

Se nos hace que hoy es pura baladronada, habladuría o alarde de Mr Ismael. No entrará a la competencia y menos lo dejarán las bases panistas que ensucie el proceso. Solo es una broma pesada. Nunca le metería billetes de su chequera.

En 2021 se calentó bastante. Ya tenía su lema: Juntos Somos Tamaulipas, y comenzó a desplegar las brigadas “cabezamóvil” de regalías por barrios y colonias populares utilizado recursos millonarios que ¿de dónde salieron sino del gobierno?.

Hizo que su precampaña llegara a la zona sur, sectores Tancol, La Borreguera, Jesús Elías Piña, Luis Donaldo Colosio y la histórica popular Morelos. Altamira no se quedó atrás.

Se sentía el amo y señor de la Costa del Seno Mexicano. En Reynosa mandó tráileres a repartir enseres domésticos y comestibles a sectores como San Valentín, Balcones de Alcalá, Rincón de las Flores, Margarita Maza de Juárez y Los Caracoles.

En un tiempo muy breve, su carnalito Gobernador se dio cuenta que no prendería. Tamaulipas no es Coahuila ni Puebla (donde el Gobernador heredó la chambita a su esposa). Perdieron.

Habrá que decirle a Don Ismael que no suelte las bromas a boca de jarro porque puede causar infartos.

Con eso de volver a aspirar -o decirlo- debe tener un tornillo mal acomodado ¿no cree usted querido lector?. Nosotros sí creemos que anda mal orientado.

¿Por la alcaldía de Reynosa? No alcanzaría ni la última regiduría, como no llegó “El Cachorro” Cantú, del pupilo del cabecismo que va por una siguiente arrastrada en la elección del 2027.

Aparte, tal parece que el IETAM no quiere mancharse las manos de sangre antes de tiempo. Así se entienden las resoluciones de juicios sancionadores emitidas este martes entre actores del PAN y MORENA. Nadie sale lesionado. Todos felices y contentos.

En el primer caso, quedaron sin mancha Yahleel Abdala Carmona, Félix “Moyo” García Aguiar y Alma Rosa Castaño Rodríguez, de Nuevo Laredo, de presunto reparto de dádivas entre el electorado, actos anticipados de campaña y difusión de imágenes de niños y adolescentes.

YAC es la misma que un día antes se quejaba de persecución política de los órganos jurisdiccionales.

Segundo caso: Es inocente Rómulo César Pérez Sánchez, presidente del Consejo Político de Morena y suspirante por la presidencia de Victoria, de supuestos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y difundir imágenes de menores de edad.

Tercero: Inocente también Katalyna Méndez Cepeda, aspirante a la alcaldía capitalina, por actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, lo mismo que derechos de los menores de edad.

Amonestación al PAN de Nuevo Laredo por cuestión de menores de edad que difunde en videos. Estará en el Catálogo de Sujetos Sancionados por dos meses.

Por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Rector Dámaso Anaya Alvarado y el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Académicos, Luis Gerardo Galván Velazco, firmaron el Contrato Colectivo de Trabajo 2026, en un acto que fortalece la estabilidad laboral, el bienestar de la comunidad docente y la solidez institucional.

La secretaría de Salud que preside el Dr. Ricardo Guerrero, publicó la tarde del martes convocatoria nacional para comprar 7ambulancias sobre plataforma (chasis de camión) y tres de intervención rápida, para emergencias.