Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Y esta región que palpita a la margen del río volvió a ser tema en la Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum, cuando se refirió a la construcción del segundo acueducto en esta capital.

Dijo que el Gobierno de la Republica trabaja de manera coordinada con el Gobernador Américo Villarreal, para contribuir a resolver el desabasto de agua en el noreste de Tamaulipas.

El gobierno estatal construye una potabilizadora y “nosotros hacemos un acueducto”, refirió Sheinbaum.

Finalmente la inquilina de palacio Nacional comentó que trabaja con el Gobernador para hacer cambios en los cultivos, y recordó que las aguas tratadas de Nuevo León deben llegar a Tamaulipas para usarlas en riego.

Aparte, el siguiente Gobernador, o Gobernadora de Tamaulipas, podrá someterse a la figura de revocación de mandato si es que alguien lo solicita y reúne los requisitos de firmas y votos. Con ello Tamaulipas actualizará el rezago que traía en esta materia.

No es de oficio, que conste, los contrincantes tienen que meterle talacha para reunir un mínimo de firmas.

¿Por qué atrasados? Francisco García Cabeza de Vaca se pasó por el arco del triunfo el plazo de 18 meses, para armonizar la Constitución de Tamaulipas con la federal en ese tema.

¿A qué le tenía miedo? ¿a que lo fueran a echar antes de tiempo?. De todas maneras no le tocaba. Si llegó al poder en 2016 estaba fuera de tiempo para refrendos.

¿Miedo a que su pupilo Truko Verastegui -si ganaba- fuera despedido antes de terminar el sexenio? parece la razón más convincente. Hasta mediados de campaña creían que refrendarían el poder. A partir de ahí sintieron los pasos de la derrota y el propio Gobernador tomó por su cuenta el manejo de la campaña.

Hoy, siete años después, el Congreso del Estado se dispone a legislar, luego de concluir un largo proceso de juicios ciudadanos en los órganos jurisdiccionales electorales.

Si el decreto de renovación (federal) se publicó en el DOF el 20 de diciembre de 2019 y concedía 18 meses para actualizar la Carta Estatal, el plazo vencía en junio de 2021.

En octubre de 2021 los morenos subieron iniciativa para actualizar la legislación, pero la rechazó la mayoría del PAN. No les convenía.

De haber ganado, Don Truko sí le tocaba igual que a Américo Villarreal, el que ganó, pero el panismo no legisló a tiempo.

Luego de juicios ciudadanos promovidos por Pedro Zaleta Estrada y Valeria Hernández Reyes, no sin accidentados trámites, la Sala Superior del TRIFE y el Tribunal Electoral de Tamaulipas pidieron al Congreso que inicie trámites para la reforma electoral.

De haber estado en vigor la legislación, la revocación de mandato de AVA se habría dado entre el uno de octubre y el 31 de diciembre de 2025.

Así, el siguiente ejecutivo, o ejecutiva, estará en condición de someterse a refrendo entre los mismos meses pero de 2031 (una sola ocasión).

No es fácil pedir la revocación de un gobernante. Los contrincantes necesitarán reunir por lo menos el 3 por ciento de firmas de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, provenientes de 22 municipios tamaulipecos. No solo eso. Para hacerlo vinculante, se requiere el voto, en el sentido de NO, de por lo menos un 40 por ciento de los votantes.

Y para quienes insisten en auditar estrictamente a funcionarios y ex funcionarios del Instituto Electoral de Tamaulipas en cuanto a contratos, hay que decirles que la información es pública y en los últimos 30 años no ha habido mucho que rasguñar. El grueso del presupuesto que le autoriza el Congreso del Estado es para mantener a líderes de partidos.

No escurre “para el vencedor”, como dicen. Son presupuestos reducidos en que es difícil violentar las normas.

Uno de los contratos más “gordos” se hacía con el Grupo Proisi, de Saltillo, para la operación del PREP. Se le otorgaron en los procesos 2009-2010, 2012-2013, 2015-2016 con cifras de 5.1 millones, 5.5 y 7.3 millones.

En 2017-18 el proveedor aumentó el billete a 20.5 millones, lo que generó que en 2021 el árbitro hiciera la chamba con su propia gente.

No hay contratos robustos en cuanto a la impresión de las boletas, y la mayor parte se fueron a imprenta oficial.

El IETAM comenzó actividades en 1995 y la primera chamba que le encargaron fue a Imprenta Don Quijote, de ciudad Victoria.

En 1998 trabajaba ya con Talleres Gráficos de México, la empresa oficial sectorizada con Gobernación; Formas Inteligentes y Moor de México, contratos mediante licitación y otros por asignación directa, de lo cual tendrá que investigarse si hubo responsabilidad de los funcionarios.

Incluye Cajas Graf y Gráficas Corona, entre 2020 y 2022, que fueron licitaciones públicas, que se contrataron en 2020-21 y 2021-2022 en el gobierno de Francisco Cabeza de Vaca, en que el “operador” era César Verástegui, secretario General de Gobierno ¿giraron alguna instrucción como en Salud y Desarrollo Económico?.

Yo más bien creo que la auditoría debe hacerse en el subsidio a los partidos, que engañan y meten facturas falsas para saquear las asignaciones, incluso partidas que deben destinarse al fortalecimiento de la actividad de las mujeres.