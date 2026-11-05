Por Agencias

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Padres de familia de la primaria Solón Martínez Salazar, ubicada en la colonia 150 Aniversario, al poniente de esta ciudad fronteriza, denunciaron agresiones entre estudiantes, amenazas y el ataque físico contra una intendenta del plantel, por lo que exigieron la intervención de las autoridades educativas para garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

De acuerdo con testimonios de madres de familia, el episodio más reciente ocurrió cuando dos mujeres, entre ellas la madre de un estudiante, golpearon a la intendenta del plantel, luego de que esta informara a la madre sobre una agresión que había sufrido su hijo.

Las denunciantes señalaron que la trabajadora fue atacada frente a los estudiantes y quedó inconsciente, con lesiones y sangrado, por lo que fue trasladada en ambulancia a un hospital local.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde se abrió una carpeta de investigación. Sin embargo, las madres manifestaron temor por posibles nuevas agresiones, pues, según señalaron, continúan las amenazas contra quienes han denunciado los problemas de violencia en la escuela.

A esta situación se suma la denuncia de presunto acoso escolar cometido por un alumno de primer grado, a quien atribuyen al menos siete agresiones contra compañeros de su mismo salón durante el actual ciclo escolar.

Jessica Haro, madre de familia del plantel, señaló que los padres consideran insuficientes las medidas aplicadas hasta ahora, debido a que los conflictos continúan y existe preocupación por las posibles consecuencias de no atenderlos oportunamente.

También recordaron un antecedente del ciclo escolar anterior, cuando un estudiante de cuarto grado presuntamente sometió a una compañera con una navaja. Madres de otros grupos agregaron que han detectado casos en los que alumnos de ese mismo grado introducen objetos punzocortantes y amenazan a otras estudiantes.

Ante este panorama, solicitaron la intervención de las autoridades educativas para revisar los casos y establecer medidas que permitan prevenir nuevas agresiones.

Por su parte, la directora del plantel, Claudia Salazar, sostuvo que ha actuado conforme a los protocolos y dentro de las facultades legales de la dirección escolar.

Explicó que, tras la agresión contra la intendenta, se emitió una hoja de restricción para impedir que la presunta agresora se acerque o ingrese a las instalaciones. (Carlos Figueroa/La Jornada).