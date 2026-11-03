Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas encontró casos de personas privadas de la libertad que permanecían más de un año sin que sus asuntos recibieran la atención correspondiente, reveló el magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal Ignacio García Zúñiga, al destacar los avances logrados en el abatimiento del rezago judicial.

El juzgador explicó que uno de los principales problemas detectados al revisar los expedientes fue la existencia de procesos que permanecían sin resolverse durante largos periodos, incluso cuando involucraban a personas que se encontraban en prisión.

«Vimos casos de gente privada de la libertad que ya tenían más de un año sin atender», indicó.

Señaló que este tipo de asuntos requieren una atención prioritaria debido a que la situación jurídica de una persona encarcelada demanda una respuesta más ágil por parte de las autoridades judiciales.

«No es lo mismo que estés en libertad a que estés en prisión», explicó.

El magistrado indicó que la nueva estrategia impulsada por el Poder Judicial del Estado permitió acelerar tanto la programación de audiencias como la emisión de resoluciones en segunda instancia, donde también existía una acumulación importante de expedientes.

Recordó que anteriormente algunas audiencias que por ley debían celebrarse en un plazo de 15 días llegaban a programarse hasta tres meses después, situación que generaba inconformidad entre los usuarios del sistema de justicia.

Sin embargo, aseguró que actualmente las audiencias ya se desarrollan dentro de los tiempos legales y que no existen asuntos que se estén resolviendo fuera de plazo.

El funcionario atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y la coordinación del Sistema Penal Acusatorio, mediante la implementación de mecanismos para agilizar la atención de expedientes rezagados.

Incluso, comentó que la rapidez con la que ahora avanzan algunos recursos ha llevado a que abogados defensores desistan de determinadas audiencias al advertir que las resoluciones ya se encuentran próximas a emitirse.

Las declaraciones ocurren en el contexto de la revisión de asuntos rezagados que la presidenta del Poder Judicial, Tania Gisela Contreras López, ha señalado en diversas ocasiones como expedientes que «dormían el sueño de los justos» y que requerían atención prioritaria para garantizar una justicia más pronta y expedita.