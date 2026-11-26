Por Redacción

Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Libio “N”, por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

El mandamiento judicial fue emitido por un Juez de Control y cumplimentado el pasado 24 de noviembre, como resultado de las investigaciones ministeriales relacionadas con hechos ocurridos el 22 de marzo de 2023.

De acuerdo con las indagatorias, la víctima salió de un establecimiento ubicado en Ciudad Victoria y abordó un taxi con destino a su domicilio, cuando presuntamente fue privada de su libertad por el conductor y otras dos personas, quienes la trasladaron a distintos puntos, donde fue agredida físicamente, exigiendo dinero en efectivo y bienes materiales a cambio de su liberación.

Posteriormente, la víctima fue abandonada en un punto de la periferia de la ciudad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de investigar los delitos que atenten contra la libertad y la integridad de las personas, así como de llevar ante la autoridad judicial a quienes sean señalados como probables responsables.