Por Agencias

León, Guanajuato.- «Es reprochable, reprobable e inaceptable» atentar contra la integridad de las mujeres, sostuvo el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gerardo Vázquez Alatriste, al ser entrevistado sobre la denuncia que presentó la ex regidora morenista de León, Gabriela Echeverría González, por presuntos tocamientos indebidos por parte del ex futbolista Carlos Gullit Peña.

El Ministerio Público (MP) integró una carpeta de investigación, la cual no se había iniciado de oficio porque Gabriela Echeverría había declarado que analizaría cómo proceder, dijo.

«Ya recibimos la denuncia y evidentemente la vamos a integrar, de manera tal que podamos reunir los elementos legales, de pruebas que permitan, si es el caso, judicializarse», declaró.

–¿Hay oportunidad de que avance esa investigación?

–Es inaceptable. Este tipo de cuestiones no tiene ningún tipo de justificación jamás.

«No hay manera de que lo veamos en un sentido nada grave, es muy delicado», manifestó el fiscal.

Descartó que el Ministerio Público proponga una conciliación entre las partes.

«La mediación, yo no creo que el Ministerio Público pueda estar valorando en este momento mediar el caso; en esos casos, en ese tipo de situaciones, son las partes las que pueden ellos pensar en acceder o no», expuso.

Que el MP planteara una mediación, de alguna forma, implicaría justificar un poco la conducta y decir: «No pasa nada, mira, arréglense», manifestó.

Respecto a los delitos cometidos contra las mujeres, la FGE ha detectado que cada vez se presentan más denuncias, aseguró Gerardo Vázquez.

«Cada vez tenemos conocimiento de más denuncias porque el valor les llega, digamos así; quiero pensar que porque las sociedades y los institutos las están apoyando y estamos atendiendo», consideró.

LA DENUNCIA CONTRA CARLOS ‘GULLIT’ PEÑA

La ex regidora de Morena en el Ayuntamiento de León (2021-2024), Gabriela Echeverría González, denunció que Carlos Gullit Peña Rodríguez la tocó indebidamente durante una reunión entre aspirantes a la presidencia municipal, realizada en un restaurante.

«No sé en qué estado estaba, porque sí platicamos, reímos, pero hubo un momento en el que fui tocada y yo no lo voy a permitir», narró.

Relató que después del incidente «me paré, fui la primera para señalarlo porque dije, yo no lo voy a tolerar».

Por su parte, Carlos Gullit Peña negó la acusación hecha por Gabriela Echeverría González.

«Me dirijo a ustedes con absoluto respeto para aclarar los hechos que se han comentado en diversos espacios informativos y que atentan contra mi persona, sobre un hecho que jamás sucedió», destacó en un comunicado.

«Respecto a lo que comenta la señora Gabriela Echeverría, a quien me refiero con todo respeto, les comento que no sucedió de esa forma», enfatizó. (Carlos García/La Jornada).