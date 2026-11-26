Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El desarrollo de proyectos estratégicos como el campo Trion y el Puerto Norte de Matamoros ha puesto en evidencia la falta de profesionistas especializados y de capacidades técnicas suficientes para atender la demanda que generará el sector energético en Tamaulipas, reconoció el secretario de Desarrollo Energético Walter Julián Ángel Jiménez.

El funcionario señaló que aunque existe mano de obra nacional participando en diversos proyectos, todavía persisten dificultades para cubrir perfiles altamente especializados que requieren las empresas del sector.

«Por supuesto que se ha batallado», admitió.

Explicó que uno de los principales retos radica en que durante años el sistema educativo y la industria nacional no estuvieron orientados a formar personal para atender inversiones de esta magnitud.

“El sector educativo no necesariamente ha estado preparado para este tipo de inversiones y para la formación de capacidades nacionales», señaló.

Indicó que además de la falta de profesionistas especializados, algunas empresas mexicanas enfrentan dificultades para cumplir con los estándares y certificaciones exigidos por las compañías internacionales que participan en proyectos energéticos.

Consideró que esta situación obligará a las instituciones de educación superior a actualizar su oferta académica y fortalecer la formación de talento en áreas relacionadas con hidrocarburos, energías renovables, gestión energética, manufactura especializada y nuevas tecnologías.

«Las universidades deberán actualizar sus plantillas y programas para poder recibir todas estas nuevas tendencias».

Walter Julián Ángel Jiménez destacó que actualmente existen esfuerzos en instituciones de educación superior de Tamaulipas para capacitar personal en sectores como hidrocarburos, energía solar y mantenimiento industrial, aunque reconoció que los nuevos proyectos demandarán perfiles mucho más diversos y especializados.

En el caso del Campo Trion, informó que actualmente participan alrededor de mil trabajadores directos durante la fase de desarrollo, cifra que podría incrementarse conforme avance la instalación de plataformas y el proceso de extracción de hidrocarburos.

Asimismo, destacó que recientemente inició la operación comercial del Puerto Norte de Matamoros con la salida de un primer cargamento de exportación hacia Brasil, lo que marca el arranque formal de las actividades comerciales de esa infraestructura.