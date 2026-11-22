Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.-Luego de la amenaza difundida recientemente contra el CBTis 119, y que de acuerdo con autoridades educativas derivó de un reto viral, el director del CBTis 24, Ramón Ignacio Guerra Salas, informó que este tipo de situaciones obligan a los planteles a actuar de inmediato y a activar protocolos de seguridad para proteger a la comunidad estudiantil.

El directivo recordó que de hecho el CBTis 24 enfrentó una situación similar a principios de este año, por lo que se implementaron acciones coordinadas con distintas autoridades para descartar riesgos dentro de la institución.

«Actuamos a través del protocolo que nos establece tener comunicación con otras dependencias, sobre todo en temas de seguridad», señaló.

Explicó que en aquella ocasión solicitaron apoyo de la Fiscalía de Justicia y las corporaciones de seguridad, además de llevar a cabo revisiones preventivas con apoyo de personal especializado, binomios caninos y la participación de padres de familia.

Tras las verificaciones realizadas, no se encontró ningún riesgo para estudiantes o trabajadores del plantel.

Guerra Salas señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de prevención que incluye conferencias, actividades de orientación y trabajo constante con alumnos y docentes en temas relacionados con la seguridad.

El director reconoció que fenómenos como los retos virales representan un desafío para las instituciones educativas debido a que pueden generar alertas difíciles de anticipar.

«Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad social con nuestra comunidad educativa de trabajar los casos que se presenten en estas situaciones», expresó.

Añadió que la prioridad de los planteles es estar preparados para responder de manera inmediata cuando surge una amenaza o una situación de emergencia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal educativo.