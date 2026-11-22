Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pese a que faltan apenas unos días para que concluya el plazo de registro para aspirantes a candidaturas independientes, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aún no ha recibido cartas de intención de ciudadanos interesados en competir por esta vía en el próximo proceso electoral.

La consejera electoral Krisna Judith Villado Mejía informó que el periodo para la presentación de dichos documentos permanece abierto hasta el próximo 1 de diciembre, por lo que será posteriormente cuando el organismo revise quiénes cumplen con los requisitos para avanzar a la etapa de obtención de respaldo ciudadano.

«Hasta ahorita no hay cartas de intención», confirmó.

No obstante, la consejera aseguró que sí existe interés por parte de la ciudadanía para participar sin el respaldo de partidos políticos.

Explicó que recientemente el IETAM realizó un curso de capacitación dirigido a personas interesadas en registrarse como candidatas o candidatos independientes, en el que se abordaron temas relacionados con requisitos legales, fiscalización y obtención del apoyo ciudadano.

«Y sí hay interés de la ciudadanía», señaló.

De acuerdo con la funcionaria electoral, alrededor de 30 personas se inscribieron en esta actividad de orientación, lo que, dijo, refleja que existe expectativa por participar bajo esta figura.

Destacó que las candidaturas independientes representan una alternativa de participación ciudadana que permite a hombres y mujeres competir por cargos de elección popular sin pertenecer a algún partido político.

Recordó que en procesos anteriores esta modalidad ha permitido la postulación de aspirantes a ayuntamientos y diputaciones locales.

La consejera indicó que el Instituto continuará brindando asesoría a las personas interesadas mientras permanezca abierto el plazo para presentar las cartas de intención.

Una vez concluido el periodo de registro, el organismo electoral revisará la documentación presentada para determinar quiénes podrán avanzar a la siguiente fase del proceso.