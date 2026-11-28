Por Agencias

Ciudad de México.- La detención de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, fue obra de fuerzas mexicanas, recordó este sábado el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, luego de que Kash Patel, director de esa agencia, la presentara como la undécima captura de un integrante de esa lista durante el gobierno de Donald Trump.

En un mensaje en X, el diplomático aseguró que «México sigue firmemente comprometido con la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos».

Lazzeri sostuvo que «resultados recientes, incluida la captura por fuerzas mexicanas de uno de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI y la disminución significativa en los flujos de fentanilo hacia Estados Unidos, subrayan el valor de la cooperación».

Agregó que «la responsabilidad compartida, la confianza mutua y el respeto por la soberanía siguen siendo el fundamento de nuestros esfuerzos conjuntos».

Patel había escrito que El Chapo Isidro «ha sido capturado por fuerzas mexicanas con ayuda de Estados Unidos» y que está «acusado de inundar las comunidades estadunidenses con drogas mortales, incluido el fentanilo».

Reconoció el «excelente trabajo de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en México» y advirtió: «La justicia te encontrará», en referencia a criminales.

Fausto Isidro Meza Flores, líder del cártel de Guasave, fue detenido la noche del 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, por Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional. El gabinete de seguridad atribuyó la operación a trabajos de inteligencia y a la cooperación bilateral. Hay una solicitud para extraditarlo a Estados Unidos.

El jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) y el gabinete de seguridad evaluarán dónde será juzgado. (Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).