Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo la vinculación a proceso de 53 personas y dos sentencias condenatorias, además de coordinar cateos en 21 inmuebles en ocho entidades durante la semana del 16 de noviembre y el 22 de noviembre del presente año.

En cumplimiento al Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, que privilegia la coordinación institucional, el uso de la ciencia, la tecnología, el análisis e inteligencia con atención prioritaria a los delitos de alto impacto y colocar a las víctimas al centro de la investigación, se obtuvieron resultados relevantes y estos son algunos de ellos.

En dicho periodo, se detuvo a 29 personas en flagrancia, varias por la posible comisión de delitos contra la salud y delincuencia organizada, una de ellas es Miguel “N”; la FEMDO obtuvo la vinculación a proceso por la posible comisión de los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; el juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social del Estado de Jalisco, en Puente Grande, otorgándole el plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Durante su detención en flagrancia, en el estado de Jalisco, se aseguró narcótico, armas de fuego, cargadores, aproximadamente 150 cartuchos y equipo táctico.

En tanto a los cateos ejecutados en 21 inmuebles, ubicados en Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, Ciudad de México, Sinaloa, Michoacán, Puebla y Tlaxcala fueron detenidas 12 personas; otros seis inmuebles cateados, por otra investigación, se ubican en Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y Coahuila donde elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión y aseguraron monos araña, monos capuchinos, serpientes, geckos, un ajolote, lagartijas y diversos dispositivos electrónicos.

La indagatoria comenzó con una denuncia anónima por la comercialización de animales exóticos.

Con este aseguramiento la FGR llevó ante el juez a Reynol “N”, Luis “N”, Daniela “N”, Xóchitl “N” y Adán “N” y los imputó por la posible comisión del ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la biodiversidad.

El juzgador los vinculó a proceso, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el CERESO No.1, en Apodaca, Nuevo León, y el CERESO Femenil en General Escobedo, Nuevo León, y otorgó dos meses para la investigación complementaria.

Otro caso es el de José “N”, quien fue detenido en flagrancia cuando con apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN), se ejecutaban cateos en dos inmuebles ubicados en Tijuana, Baja California, se le aseguró narcótico, un fusil, cargadores, aproximadamente 170 cartuchos, 3 vehículos y un inmueble.

Con los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público Federal (MPF) ante un juez de control que lo vinculó a proceso por la posible comisión de los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que deberá cumplir en el CERESO “Lic. Jorge A. Duarte Castillo”, en Tijuana, y concedió tres meses de plazo para la investigación complementaria.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, informó la dependencia en el comunicado FGR 855/26.