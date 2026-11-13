Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El consejero electoral Felipe de Jesús Zamora Medina aseguró que las oficinas del Instituto Nacional Electoral ((INE) en Tamaulipas no intervienen en procesos de contratación, compras o asignación de recursos que actualmente se encuentran bajo revisión en oficinas centrales del organismo.

Al referirse a los cuestionamientos surgidos a nivel nacional, sostuvo que dichas situaciones corresponden exclusivamente al ámbito central del instituto y no a las estructuras delegacionales encargadas de la organización electoral en los estados.

“Esa incidencia aconteció a nivel de oficinas centrales. No permea con nosotros. Nosotros, como órgano delegacional, tenemos que acatar lo que llega. No asignamos contratos, no hacemos compras, no contratamos personal”, afirmó.

Explicó que la labor de las oficinas estatales se concentra en la organización de los procesos electorales y en la integración de los órganos ciudadanos que participan en cada elección.

En ese sentido, destacó que los nuevos consejeros distritales propuestos para Tamaulipas fueron sometidos a revisiones de experiencia, perfil y posibles vínculos partidistas antes de su designación.

Indicó que los consejos distritales constituyen una pieza fundamental en la ciudadanización de los procesos electorales, por lo que se busca garantizar que quienes los integren cumplan con los requisitos de imparcialidad establecidos por la ley.

“Todos pasaron por un filtro de credibilidad, un filtro de experiencia y afortunadamente ninguno de los que estamos proponiendo aparece acreditado o afiliado a un partido político”, señaló.

Zamora Medina sostuvo que la organización de las elecciones continúa descansando en la participación ciudadana, tanto en la integración de los consejos electorales como en la operación de las casillas.

Asimismo, señaló que las autoridades electorales continúan con la vigilancia de actividades políticas ante el inicio del proceso electoral, particularmente en aquellos casos donde puedan existir señalamientos por presuntos actos anticipados de campaña.

Finalmente, indicó que las auditorías e investigaciones que se realizan en oficinas centrales deberán permitir esclarecer cualquier situación observada por las instancias competentes, mientras que en Tamaulipas continúan los preparativos para el próximo proceso electoral.