Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sebastián Marroquín, hijo del fallecido e histórico capo colombiano Pablo Escobar Gaviria, aseguró aquí que uno de los desafíos más difíciles que ha enfrentado a lo largo de su vida ha sido lidiar con los prejuicios que aún persisten por su origen familiar con el personaje colombiano.

Tras la muerte de su padre el 2 de diciembre de 1993 y el exilio de su familia, Juan Pablo Escobar Henao cambió legalmente su nombre a Sebastián Marroquín para proteger su vida y empezar de nuevo en Argentina.

De profesión arquitecto, diseñador industrial, escritor y conferencista pacifista, Sebastián Marroquín ha dedicado gran parte de su vida a promover mensajes de paz, reconciliación y el rechazo a la violencia del narcotráfico a través de libros y documentales.

Aquí en Ciudad Victoria, tras impartir la conferencia «Una historia para no repetir», dirigida principalmente a jóvenes, señaló en rueda de prensa que con frecuencia ha enfrentado señalamientos de personas que lo asocian con las acciones de su padre únicamente por llevar su apellido.

“Enfrentar el prejuicio, la discriminación, aquellos que dicen: “¡Ah, es hijo de Pablo Escobar, entonces eres bandido, entonces eres una mala persona! Y no, eso es un prejuicio que no es generalizado, pero que sí está bastante expandido”, expresó.

El conferencista sostuvo que la mejor manera de responder a esos señalamientos ha sido mediante sus acciones y comportamiento cotidiano.

“Mi respuesta está en mi comportamiento, en los hechos, en la cotidianidad, en la persona que vivo y decido ser diariamente”, afirmó.

Durante su mensaje a estudiantes y jóvenes tamaulipecos, también advirtió sobre los riesgos de idealizar la criminalidad como una vía rápida para alcanzar éxito económico o reconocimiento social.

Señaló que el talento, la capacidad y el esfuerzo pueden generar los mismos resultados dentro de la legalidad, sin sacrificar la libertad, la familia o el futuro personal.

“No crean que la criminalidad, como se los han vendido, es el camino más corto hacia el éxito. Si ustedes se creen con el talento suficiente para ser exitosos en la criminalidad, con la mitad de ese talento podrían ser igualmente exitosos en la legalidad”, expresó.

Marroquín destacó que la historia de su familia representa un ejemplo de las consecuencias que genera la violencia y afirmó que una vida construida dentro de la ley permite disfrutar aspectos que, aseguró, su padre nunca pudo tener plenamente, como la libertad y la convivencia familiar

En el marco de la conferencia “Tamaulipas educa: realidad con futuro”, el conductor de televisión Facundo también se presentó en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón para interactuar con los jóvenes y transmitirles un mensaje de empoderamiento que se basó en hacerles ver la importancia de creer en sus propias capacidades y atreverse a planear y a llevar a cabo sus proyectos.