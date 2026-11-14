Por Redacción

Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por los delitos de privación de la vida, maltrato o crueldad animal, elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Atención Inmediata ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Molinos del Rey, en el municipio de Matamoros.

El mandamiento judicial fue obsequiado por un Juez de Control y cumplimentado la noche del 12 de noviembre del presente año (anoche).

En la diligencia participó personal de Servicios Periciales en criminalística de campo y fotografía para el procesamiento del lugar, contando con el acompañamiento de autoridades municipales de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de personal especializado de Rescate Animal.

Durante la inspección del inmueble, las autoridades localizaron en el patio trasero a un ejemplar canino aparentemente de raza San Bernardo, el cual presentaba condiciones de descuido, desnutrición, deshidratación, afectaciones en sus extremidades y falta de resguardo adecuado ante las inclemencias climáticas.

Ante el riesgo a su integridad, el ejemplar canino fue asegurado y puesto bajo resguardo de los especialistas de Protección Animal para su traslado y valoración médica veterinaria integral en el Centro Ecológico correspondiente, garantizando su bienestar y recuperación.