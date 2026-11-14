Por Redacción

Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Luis Ariel “N”, por su probable participación en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, lesiones calificadas y violencia familiar equiparada, en su vertiente de maltrato físico, cometidos en agravio de un menor de edad; así como por los delitos de lesiones y violencia familiar, en sus vertientes de maltrato físico y psicológico, en agravio de una mujer.

La resolución judicial fue dictada por un Juez de Control en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, luego de que el Ministerio Público presentara datos de prueba relacionados con los hechos registrados el pasado 29 de octubre del presente año, cuando ambas víctimas ingresaron a una institución hospitalaria tras sufrir diversas agresiones físicas.

La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará con las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atenten contra la vida y la integridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, actuando con estricto apego al debido proceso y al Estado de Derecho para evitar la impunidad, indicó la dependencia.