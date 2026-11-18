Por Agencias

Shenzhen. (Roberto González Amador/La Jornada).- El presidente ruso Vladimir Putin llegó este miércoles, hora local -14 horas adelante que el centro de México- para participar en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC) y sostener una reunión sin precedente con sus homólogos de China, Xi Jinping y Estados Unidos, Donald Trump.

La reunión entre los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos está programada para el jueves, tiempo local.

El orden del día del encuentro trilateral ya fue acordado, si bien habrá un espacio abierto para debate y el intercambio de puntos de vista, según un reporte de la agencia rusa TASS, que cita al portavoz del Kremlin Dimitri Peskov. (Roberto González Amador/La Jornada).