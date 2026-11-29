Por Agencias

Mansfied, Texas.- Terminó la racha negativa, el Tricolor femenil regresará después de una larga espera a un Mundial y a unos Juegos Olímpicos. Con una generación de jugadoras liderada por estrellas internacionales como Jaqueline Ovalle, quien desplegó su talento con un doblete, las mexicanas, dirigidas por Pedro López, consiguieron su boleto a Brasil 2027 y Los Ángeles 2028 al vencer por 4-2 a Haití para avanzar a la semifinales del Campeonato Concacaf W.

Las Tricolores retornarán a una Copa del Mundo después de 12 años y reaparecerán en unos Juegos Olímpicos tras una ausencia de 24 años, cuando participaron por última vez en Atenas 2004. El siguiente reto inmediato será enfrentar en las semifinales del Campeonato Concacaf W a Canadá, que también clasificó a ambos torneos internacionales al vencer 4-0 a Panamá.

El regreso de México a una Copa del Mundo tuvo como protagonista a Jacqueline Ovalle (42 y 72), quien firmó un par de pincelazos con disparos de larga distancia, el primero desde el medio campo, en el Texas Health Mansfield Stadium ante más de cinco mil seguidores.

Diana Ordóñez (13) con un remate de cabeza y Maricamen Reyes (45+2) con un disparo desde el borde del área completaron el marcador, al tiempo que la arquera Esthefanny Barreras también destacó al atajar un penal, tras una falta de Rebeca Bernal.

Haití, dirigida por la entrenadora sueca Pai Sundhage, bicampeona olímpica con Estados Unidos, también dio batalla al empatar primero con un tiro de Brittany Raphino (31′) y después presionar con un tanto de Kethna Louis (59′). Pero las mexicanas ya tenían el ánimo en alto, al tiempo que la afición las apoyaba con cánticos como el clásico «nos vamos al Mundial». Charlyn Corral, un emblema del futbol nacional y quien fue reconocida como la mejor goleadora del mundo en este año en la gala del Balón de Oro, vio desde la banca gran parte del duelo, hasta que entró de cambio al 83 y tuvo un par de destellos en la cancha.

Después llegó el silbatazo final, con el cual las tricolores y la afición se dejaron llevar por la emoción de un festejo que habían contenido por más de una década y ahora estallaba con libertad. Canadá 2015 había sido la última Copa del Mundo Femenil disputada por México, aún bajo el mando del polémico Leonardo Cuéllar, quien estuvo al frente del equipo por 18 años.

Después vinieron las gestiones de Roberto Medina, Christopher Cuéllar, hijo de Leonardo; y Mónica Vergara sin éxito para clasificar a Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023. Ahora, desde las gradas también festejó Andrea Rodebaugh, quien tras ser asignada en 2022 como directora de selecciones nacionales femeniles, dio un giro al proyecto del Tricolor para conseguir el retorno histórico al Mundial Femenil y a los Juegos Olímpicos.