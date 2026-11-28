Por Agencias

Cd. Madero, Tamaulipas.- Un visitante originario de Monterrey, Nuevo León, fue rescatado por elementos de la Dirección General de Protección Civil de Ciudad Madero, luego de resbalar en la zona de las escolleras de Playa Miramar y caer a las aguas del Golfo de México.

El hombre, identificado como Roberto Rocha García, de 38 años de edad, sufrió el percance cuando, en un descuido, perdió el equilibrio y cayó al mar, donde quedó expuesto al fuerte oleaje y las bajas temperaturas.

Tras percatarse de lo ocurrido, rescatistas municipales, bajo el mando de Ricardo Aguirre, director general de Protección Civil, desplegaron las maniobras necesarias para ponerlo a salvo, logrando sacarlo del agua.

Al respecto, Aguirre hizo un llamado a los visitantes para que extremen precauciones y atiendan en todo momento las recomendaciones del personal de vigilancia en la zona de playa.

“Es muy importante que los visitantes hagan caso a las indicaciones de los guardavidas, quienes están capacitados para identificar situaciones de riesgo y prevenir accidentes. No deben confiarse ni acercarse a zonas peligrosas”, recomendó.

Asimismo, pidió a los paseantes evitar distracciones y respetar las restricciones establecidas por las autoridades, especialmente cuando las condiciones del mar representan un peligro.

“Queremos que las familias disfruten de Playa Miramar, pero que lo hagan con responsabilidad. Si los guardavidas emiten alguna indicación o piden no ingresar al agua, es por seguridad de todos. Lo más importante es prevenir y evitar que una visita termine en tragedia”, enfatizó.

Protección Civil reiteró el llamado a la población y turistas para respetar las indicaciones del personal de salvamento y mantenerse atentos a las condiciones del oleaje (David Castellanos Terán/La Jornada).