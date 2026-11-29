Por Redacción

Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que inició una carpeta de investigación tras el aseguramiento y resguardo de aproximadamente 75 ejemplares caninos de diversas razas, localizados en un inmueble de la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero.

Las diligencias derivan de una denuncia presentada por personal de Protección Animal municipal, quienes acudieron este 28 de noviembre a un domicilio ubicado en la calle Nayarit tras recibir un reporte ciudadano. Al inspeccionar el predio, con autorización de la persona propietaria, las autoridades constataron que los animales se encontraban en condiciones de hacinamiento y que el lugar carecía de los permisos vigentes en materia municipal, de salubridad y de protección civil, necesarios para su operación.

En atención a los hechos, agentes de la Policía de Investigación acudieron al sitio para recabar las entrevistas correspondientes e integrar los datos de prueba a la indagatoria ministerial, mientras que los especialistas de Protección Animal llevaron a cabo el traslado de los caninos en transportadoras adecuadas para garantizar su resguardo, valoración médica veterinaria y bienestar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas mantiene abiertas las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos y determinar las responsabilidades legales que correspondan, reiterando su compromiso de actuar en coordinación con las autoridades municipales y de proteger la integridad y el bienestar de los animales en la entidad, informó la dependencia en una versión oficial.