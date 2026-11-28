Por Agencias

Aguascalientes, Aguascalientes.- Bienes de la sede del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en esta capital, ubicada sobre la avenida López Mateos, esquina con la calle Cosío, en el barrio de El Llanito, fueron embargados ante el incumplimiento del pago de un laudo de 500 mil pesos a un ex trabajador, quien ganó un juicio laboral tras haber sido despedido de manera injustificada hace seis años.

Hasta el edificio tricolor arribó el abogado Eluid Guerrero, acompañado de su cliente, Gustavo Alejandro Macías, quien fungió como titular del área de Comunicación durante varios años.

El litigante recordó que a principios de año obtuvieron un laudo favorable de los tribunales laborales, mediante el cual se ordenó el pago de dicha cantidad. No obstante, pese a que se pactó un acuerdo para liquidar el adeudo mediante pagos mensuales durante 12 meses, hasta el presente mes Kendor Macías, actual dirigente estatal del PRI, sólo ha pagado 200 mil pesos al ex empleado de este instituto político, por lo que acudieron a embargar bienes.

Ante el incumplimiento del acuerdo de pago, al mediodía de este viernes Gustavo Macías y tres acompañantes se llevaron tres impresoras, una de ellas utilizada para imprimir las credenciales de los militantes, además de dos pantallas y un equipo de sonido. También señalaron para embargo al menos seis escritorios, otras tantas sillas y un proyector.

Se tuvo conocimiento de que al menos una docena más de muebles fueron señalados por personal del área jurídica del PRI, por lo que estos bienes tendrán que ser valuados por la autoridad laboral y posteriormente podrán ser rematados para cubrir parte del adeudo.

Por su parte, Guerrero explicó que actualmente se adeudan dos mensualidades, pero el monto ascendió a casi 500 mil pesos, debido a que el convenio establecía que, ante un solo incumplimiento, se podía volver a exigir el pago completo.

También mencionó que este mismo día estaba prevista la reinstalación de Gustavo Alejandro Macías, quien ganó el juicio laboral, en el que además se condenó al partido al pago de diversas prestaciones.

Sin embargo, el abogado anticipó que lo más probable es que su cliente sea despedido nuevamente, por lo que ya se preparan para iniciar otro procedimiento ante los tribunales laborales.

Por último, aclaró que su cliente no busca perjudicar al partido, sino que se cumpla lo ordenado por la autoridad. Incluso señaló que acudieron con la expectativa de que los representantes del PRI dieran la cara y se pudiera dialogar para llegar a una solución.

Por ahora, dijo, no se embargará el edificio del PRI porque, según les informaron, el inmueble no está a nombre del partido. Tampoco localizaron vehículos que pudieran servir como garantía. (Claudio Bañuelos/La Jornada).