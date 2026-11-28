Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el compromiso de distinguir la excelencia académica, el alto desempeño estudiantil y la vocación de servicio que fortalecen a la educación superior pública, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la Asamblea Solemne de Entrega de Reconocimientos al Mérito Universitario, donde otorgó 200 distinciones a integrantes de la comunidad de la máxima casa de estudios del estado.

Durante la ceremonia, celebrada en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria, el rector reconoció la aportación sustantiva de las y los universitarios en seis de las categorías que distinguen a este homenaje, correspondientes a la edición 2025.

Al dirigir su mensaje, Dámaso Anaya resaltó que desde el inicio de su administración se ha impulsado una transformación basada en más becas, mejores oportunidades y un acompañamiento humano que coloca a estudiantes y docentes en el centro de la misión educativa, trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya para hacer de la educación un motor de desarrollo y justicia social.

“Celebramos una ceremonia que nos convoca a mirar con profundo orgullo el esfuerzo, la perseverancia y el extraordinario talento que habita en cada rincón de nuestra comunidad. Aquí, donde la educación es destino, esperanza y compromiso, confirmamos una vez más que la grandeza de la UAT reside en su gente”, expresó el rector.

Asimismo, subrayó la proyección científica y global de la institución: “La UAT está llamada a ser puente entre el conocimiento y la transformación real de nuestro entorno. Somos una universidad que avanza, que se moderniza, que escucha y que integra. Una universidad que innova sin perder su esencia. Una universidad que abraza sus raíces mientras construye su futuro”.

En el ámbito académico se entregaron a docentes 19 Premios en la categoría de Profesor Extraordinario, 47 Reconocimientos al Mérito Universitario, 28 distinciones de Profesor Emérito con la Medalla “Miguel Asomoza Arronte” y 22 Reconocimientos a la Dedicación Profesional Docente otorgados a maestras y maestros jubilados por toda una vida consagrada a la enseñanza.

En el rubro estudiantil se entregaron 44 Medallas “Francisco T. Villarreal” a alumnas y alumnos por su sobresaliente desempeño académico, mientras que al personal sindicalizado se le entregaron 40 Medallas “Alfredo E. Gochicoa” en reconocimiento a su labor diaria y compromiso institucional.

Durante la ceremonia, el Rector brindó también un reconocimiento especial para celebrar el histórico logro de la alumna de bachillerato Yasuriana Villazana López, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, quien recientemente conquistó la medalla de oro y el primer lugar en el 40.º Concurso Nacional Preuniversitario de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

De igual manera, la Honorable Asamblea Universitaria rindió un emotivo homenaje en memoria del destacado profesor e investigador de esta casa de estudios, Luis Humberto Garza Vázquez, quien dedicó décadas a la formación universitaria en Tamaulipas y al estudio y difusión de la resiliencia y las ciencias sociales.

La sesión solemne contó con la presencia en el presídium de funcionarios de la administración central, directores de escuelas, facultades y unidades académicas, asambleístas y familiares de los homenajeados.