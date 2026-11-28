Por Agencias

Mazatlán, Sinaloa.- Cuatro presuntos sicarios fueron abatidos por elementos de seguridad y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) durante un ataque armado en las inmediaciones del poblado El Tiro, en Mazatlán, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

La dependencia detalló que los hechos ocurrieron esta mañana cuando el grupo interinstitucional realizaba inspecciones de reconocimiento en las poblaciones rurales y cerca de El Tiro, al sur de la ciudad, donde fueron atacados a tiros.

La SSPE precisó que autoridades competentes se hicieron cargo del acordonamiento y diligencias de los hechos.

CUATRO MUERTOS EN ATAQUE EN LA CIUDAD

La noche del jueves, cuatro hombres fueron asesinados en un ataque armado por civiles que llegaron a disparar al interior de una cerrajería sobre la calle Agustín Melgan en la Colonia Benito Juárez.

El reporte de seguridad informó que dos murieron en el sitio y los demás en el trayecto al hospital general.

Fueron vecinos los que dieron aviso al 911 que habían escuchado detonaciones de armas de fuego en la calle por lo que al lugar acudieron cuerpos de emergencia y del grupo interinstitucional para auxiliar. (Irene Sánchez/La Jornada).