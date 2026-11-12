Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad de México.- Como parte de las acciones de vinculación y coordinación institucional con los distintos sectores de la sociedad, se llevó a cabo una reunión de trabajo en las instalaciones del Senado de la República, con representantes y ministros de culto de diversas expresiones religiosas con presencia en Tamaulipas.

En este encuentro participó Arlet Fuentes Gallegos, directora general de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno de Tamaulipas, quien señaló que la reunión, encabezada por la senadora Olga Sosa Ruiz, tuvo como finalidad generar un espacio de diálogo para conocer las necesidades de las comunidades religiosas, atender sus planteamientos y establecer mecanismos de colaboración que contribuyan a la paz y al bienestar social.

Durante su intervención, Olga Sosa Ruiz dio la bienvenida a las y los asistentes y manifestó su disposición de mantener una relación cercana y respetuosa con todas las expresiones de fe, además de destacar la labor social que realizan en sus comunidades y su aportación a la convivencia, la solidaridad y la construcción de entornos pacíficos.

La senadora reconoció el trabajo que realiza el Gobierno de Tamaulipas, bajo la conducción de Américo Villarreal Anaya, para brindar orientación, asesoría y acompañamiento gratuito a las asociaciones religiosas en sus trámites de registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, facilitando el cumplimiento de los procedimientos administrativos y el acceso a los servicios institucionales.

También destacó la labor de Arlet Fuentes Gallegos en la vinculación con las organizaciones religiosas y en la generación de mecanismos de colaboración que permiten atender sus requerimientos e impulsar su participación en iniciativas para la reconstrucción del tejido social.

En el desarrollo de la reunión, los ministros de culto expusieron inquietudes y propuestas relacionadas con salud, educación y asesoría tributaria. La legisladora escuchó los planteamientos y expresó su disposición para darles seguimiento e identificar las vías institucionales correspondientes.

Por su parte, Arlet Fuentes Gallegos agradeció a Olga Sosa Ruiz la invitación y apertura para propiciar este acercamiento. Reconoció también la participación de los representantes religiosos y su voluntad de contribuir, desde sus respectivas comunidades, a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y en paz.

Al término de la sesión, las y los asistentes efectuaron un recorrido por las instalaciones del Senado de la República, así como parte de las actividades que se desarrollan en el recinto parlamentario.

Como resultado del encuentro, se acordó mantener una comunicación

permanente, realizar nuevas reuniones y avanzar en la integración de una agenda de trabajo que permita canalizar las propuestas de las comunidades religiosas y dar seguimiento a los asuntos de su interés.