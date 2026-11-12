Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado tendrá la última palabra sobre los recursos que se asignarán al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) y al Tribunal Electoral del Estado (TRIELTAM) para el ejercicio fiscal 2027, informó el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González.

El funcionario explicó que la dependencia prepara el paquete económico del próximo año. Actualmente concluye el análisis de la Ley de Ingresos y prevé comenzar la revisión del proyecto de Egresos la siguiente semana, con el propósito de presentar la propuesta al Congreso durante los primeros días de diciembre.

Ramírez González señaló que, por tratarse de organismos autónomos, la ley establece que sus anteproyectos presupuestales se incorporen conforme a lo solicitado. Sin embargo, corresponderá a las y los diputados revisar las necesidades de ambos organismos y determinar si autorizan o modifican los montos.

El IETAM solicitó 818 millones de pesos para 2027, año en que se renovarán alcaldías y diputaciones locales. El presupuesto requerido por el TRIELTAM también será analizado por el Poder Legislativo, una vez que Finanzas entregue la documentación oficial.

El secretario de Finanzas dijo al respecto que, tras concluir la revisión de ingresos y de la miscelánea fiscal, la dependencia se enfocará en evaluar los egresos y cerrar el ejercicio fiscal sin subejercicios.

Por su parte el presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del Congreso, Isidro Vargas Fernández, indicó que las solicitudes se revisarán a detalle cuando se integre y remita el paquete económico.