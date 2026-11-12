Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la abogada boliviana Nadia Beller, ex pareja del consultor argentino, Fernando Cerimedo, ya se encuentra en México, bajo condición de asilo.

Dijo que la abogada boliviana tiene que reunirse con la Secretaría de Relaciones Exteriores y “determinar si se quiere quedar en México o va de tránsito a otro país”.

Indicó que se hizo “un diálogo para poder facilitarle la condición de que llegara a la embajada (mexicana en Bolivia). Ella solicitó el asilo, se le dieron las condiciones para llegar a México y tiene que verse cuál es su intención”.

Comentó que Beller ha estado denunciando “además de la agresión que recibió de su pareja, que hubo el intento de feminicidio», la participación de Cerimedo en las elecciones de distintos países, “y la búsqueda, a través de las redes sociales, de la desestabilización de gobiernos progresistas o gobiernos humanistas en América Latina”.

Ella, agregó, “estaba amenazada y por esa razón se le dio el asilo; daremos más información una vez que ella esté en comunicación con Relaciones Exteriores”.

LA CANDENTE RELACIÓN CON BOLIVIA

La cancillería de Bolivia informó el miércoles que la ex pareja del estratega argentino Fernando Cerimedo, quien fuera asesor del presidente Rodrigo Paz y está detenido por presunto intento de feminicidio, salió del país rumbo a México después de que le otorgaran un asilo diplomático.

En un comunicado la cancillería de Bolivia agregó que en las primeras horas del miércoles Beller abandonó el país. La mujer permanecía desde el lunes en la embajada de México en La Paz desde donde dijo a periodistas que no tenía garantías en el país.

Beller sobrevivió a los disparos de sicarios que la atacaron presuntamente por orden de Cerimedo el 17 de agosto. El argentino está en prisión preventiva y es investigado por intento de feminicidio, enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas. El caso desató un terremoto político de repercusiones internacionales por tratarse de un influyente estratega digital de algunos gobiernos de la nueva derecha latinoamericana.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo que el caso continuará siendo investigado en medio de un escándalo tras la destitución y encarcelamiento del ex fiscal general Roger Mariaca, acusado de liderar una estructura criminal al servicio del narcotráfico. Mariaca investigaba a Cerimedo.

La relación entre Bolivia y México ha estado marcada por desencuentros diplomáticos desde 2019 debido a la negativa del gobierno boliviano de conceder un salvoconducto a altos funcionarios tras un estallido social que derivó en la renuncia del entonces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019). (Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez/La Jornada y Agencias).