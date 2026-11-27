Por Redacción

Ciudad de México.- En el marco de la Operación Enjambre y de la política de cero impunidad instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Eduardo “N”, presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado.

Esta detención es resultado de los trabajos de inteligencia e investigación para desarticular al grupo delictivo denominado “Los Zúñiga”, dedicado al robo de autotransporte de carga, cuyo principal corredor de operación era la carretera federal 150-D, Puebla-Veracruz, así como a la comisión de delitos de extorsión, secuestro exprés y contra la salud.

Como parte de las investigaciones, en septiembre se realizaron 23 cateos en el municipio de Esperanza, Puebla, con un despliegue de más de mil elementos, que permitieron detener a 12 personas, entre ellas el presidente municipal y la directora de Seguridad Pública.

Durante ese mismo mes, en otro municipio de la entidad, fue detenido un segundo alcalde, y en octubre se realizaron dos inspecciones a inmuebles vinculados con esta estructura delictiva.

La continuidad de los trabajos de inteligencia e investigación permitió identificar los vínculos de Eduardo “N” con el líder de dicho grupo delictivo y obtener una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada mediante un operativo interinstitucional en el municipio de Atzitzintla, Puebla.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.

Cabe destacar que, como resultado de 28 acciones operativas contra esta estructura criminal, suman seis servidores públicos detenidos, entre ellos tres presidentes municipales.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de mantener la coordinación con autoridades estatales y municipales para combatir la impunidad, desarticular estructuras criminales, combatir el robo de autotransporte de carga y fortalecer la seguridad en las carreteras del país, infirmó en un comunicado oficial la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch. (Por Redacción).