Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En medio del debate nacional generado por casos de docentes que han sido señalados por alumnos o padres de familia y posteriormente exonerados, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, aseguró que en la entidad ya se fortalecen mecanismos para proteger tanto los derechos de los estudiantes como los de los maestros.

El funcionario advirtió que las acusaciones sin sustento pueden afectar gravemente la reputación y trayectoria profesional de los trabajadores de la educación, por lo que consideró necesario garantizar un equilibrio entre la investigación de cualquier denuncia y el respeto al debido proceso.

En ese sentido, destacó que en Tamaulipas se impulsaron reformas para brindar una mayor cobertura jurídica a los docentes, derivadas de una iniciativa promovida por la diputada Blanca Anzaldúa Nájera.

«Primero la integridad de los niños y de los jóvenes y sus derechos, pero también está la integridad y los derechos del maestro», sostuvo.

Valdez García aseguró que uno de los principales desafíos que enfrentan actualmente las escuelas es la disminución del involucramiento de algunas familias en el proceso educativo, situación que termina afectando la autoridad del docente dentro y fuera del aula.

«La palabra del papá vale 100 frente a la palabra del maestro vale dos», indicó al enfatizar la necesidad de reconstruir la alianza entre padres de familia y personal educativo.

El titular del ramo educativo reconoció que el fenómeno no es ajeno a Tamaulipas, donde actualmente existen más de 60 expedientes relacionados con presuntos casos de abuso, acoso o conductas inapropiadas que son investigados por las autoridades competentes.

Precisó que algunos han derivado en sanciones mientras que otros concluyeron sin acreditarse responsabilidad alguna.

Consideró que el tema debe atenderse con responsabilidad para evitar que escale y genere un deterioro de la confianza entre familias, estudiantes y docentes.

Por ello, adelantó que la dependencia reforzará los programas de Escuela para Padres con el objetivo de recuperar la participación familiar en la formación de los alumnos y fortalecer la comunicación con los planteles educativos.

Asimismo, hizo un llamado a la sociedad para respaldar la labor de los maestros cuando desempeñan correctamente su función, sin dejar de denunciar cualquier conducta indebida cuando existan elementos para hacerlo.

«Cuando haya algo que denunciar, desde luego deben hacerlo, pero cuando haya que apoyar, también hacerlo», expresó el funcionario.