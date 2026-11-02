Por Agencias y Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la suspensión definitiva concedida a Ernesto Ruffo Appel contra su vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no supone el fin del juicio penal.

Informó que el único efecto de la medida cautelar es que se suspenda momentáneamente el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo, es decir, que no inicie la etapa de juicio oral hasta que se determine lo conducente.

Agregó que la investigación en contra del exgobernador de Baja California continúa y que seguirá con las indagatorias hasta llevar a las personas responsables del caso ante la justicia.

El pasado 29 de octubre Azucena Lazalde Iñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, emitió la resolución.

El acto reclamado por Ruffo Appel es el auto de vinculación a proceso que dictó en julio Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de distrito especializada en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.

En el amparo 1085/2026, interpuesto por el exmandatario bajacaliforniano, se indicaba que «se concede la suspensión definitiva solicitada contra los actos» por los cuales se le acusa, indicó la dependencia en el comunicado FGR 770/26 (Redacción).