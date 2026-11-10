Por Agencias

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que a la fecha han sido detenidas 34 personas relacionadas con la planeación, ejecución y encubrimiento del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ejecutado el 1 de noviembre de 2025.

García Harfuch dio a conocer lo anterior este lunes en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se presenta el informe sobre el Plan Michoacán, que se opera en el estado a raíz del homicidio del alcalde.

Entre las personas aprehendidas a raíz de ese asesinato hay autores intelectuales, integrantes de la estructura criminal que participó en la ejecución del ataque (cártel Jalisco Nueva Generación), responsables del reclutamiento de sus participantes, operadores logísticos y personas del círculo cercano del presidente municipal “que proporcionaron información de sus movimientos para que fuera cobardemente asesinado”.

El funcionario federal destacó a varias de esas detenciones: la de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado por las autoridades como principal coordinador de la célula delictiva que planeó y ejecutó la agresión contra Manzo.

“Uno de los aspectos delicados que han revelado las investigaciones es que entre los involucrados en este crimen se encuentran personas cercanas al círculo de Manzo. Conocían sus rutinas tenían información sobre sus actividades, movimientos y condiciones de seguridad, y utilizaron esa cercanía para favorecer a sus agresiones”.

Entre esas personas, indicó García Harfuch, destaca Samuel “N”, quien era un cercano colaborador del alcalde de Uruapan “y formaba parte de un grupo de comunicación utilizado para organizar su agenda privada y, de acuerdo a las investigaciones, habría proporcionado información a los integrantes de la organización criminal en tiempo real”.

Asimismo se han identificado posibles vínculos entre personas de su círculo de seguridad y miembros del grupo delictivo que habrían facilitado información de sus movimientos durante el tiempo que ocurrió la agresión.

“Las investigaciones continúan para esclarecer la responsabilidad de todos los involucrados, incluidos quienes desde su entorno pudieron haber contribuido a la planeación y ejecución del ataque”, señaló el secretario.

Por su lado, la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, señaló que a un año de operación del llamado Plan Michoacán, la incidencia de homicidios en esa entidad ha reducido 42 por ciento, de acuerdo con datos del gobierno federal.

Afirmó que el promedio diario de homicidios en esa entidad pasó de 3.48 víctimas diarias durante octubre de 2025 a 2.03 en el mismo mes de este año.

Es de recordar que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fue lanzado por la administración federal el 9 de noviembre de 2025, debido al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de ese año.

La funcionaria destacó que el promedio diario de víctimas de homicidio en estado a raíz de este plan también ha ido a la baja al hacer la medición durante los primeros diez meses de cada año.

De enero a octubre de 2025, dijo, en comparación con el mismo periodo de 2026, hay una disminución de 40 por ciento al pasar de 3.72 a 2.22 asesinatos al día en ese lapso.

Según Figueroa, se trata del promedio más bajo registrado desde 2015.

Asimismo, al comparar octubre de 2025 con el mismo mes de este año el promedio diario de robo de vehículos con violencia disminuyó 37 por ciento. (Emir Olivares y Arturo Sánchez/La Jornada).